«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков

Летний клуб «Креативщики» для подростков от 12 лет открывает Челябинская областная универсальная научная библиотек. На встречах ребята узнают о креативных профессиях и попробуют себя в четырех направлениях. Первое занятие пройдет уже в эту субботу, пятого августа.

На занятиях клуба ребята узнают не только о креативных специальностях, но и креативных индустриях в целом. А также попробуют себя в архитектуре, живописи, дизайне значков и работе с нейросетями. На каждом занятии будет теоретический блок о тонкостях специальности и практический мастер-класс от опытных преподавателей.

Занятия будут проходить с 12:00 по субботам в Центре межкультурных коммуникаций (ул. Цвиллинга, 61). И каждое из них будет посвящено отдельной теме.

Первое занятие пройдет 5 августа и будет посвящено архитекторам. Обо всех тонкостях профессии расскажет основатель Детской архитектурной студии «Я МОГУ» Екатерина Сулимова. Участники изучат виды, назначение, способы постройки различных сооружений, узнают, как они организованы и функционируют. А главное – научатся чертить развертки геометрических тел и делать 3D-модели при помощи прошивки и без клея.

12 августа ребята познакомятся с челябинским художником Анной Морозовой, которая расскажет о своей необычной профессии, а на практической части ребята узнают про декоративно-прикладное искусство – попробуют себя в урало-сибирской росписи в очень необычной технике без кистей.

19 августа Юлия Молева и Юлия Познякова – создатели бренда VESNUSHKI – поделятся с гостями тонкостями создания деревянных значков-брошей. Все участники встречи получат незабываемые эмоции, интересный опыт и, конечно же, брелок из дерева, сделанный своими руками.

26 августа эксперт в области информационных технологий Антон Каменецкий ответит на самые интересные вопросы о нейросетях. Что такое искусственный интеллект и как он устроен? Как происходит обучение нейросети ИИ? Какие перспективы развития и использования ИИ в разных областях повседневной жизни ждут нас в настоящем и будущем? И какие навыки требуются для работы с ИИ? Дополним, что на практической части занятия участники попрактикуются в генерации изображений ИИ с использованием Stable Diffusion.

Записаться на занятия можно через сообщения группы Центра межкультурных коммуникаций в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: +7 (351) 237-12-74.