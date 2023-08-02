02.08.2023
Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»
02.08.2023
«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков
02.08.2023
В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
02.08.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина
02.08.2023
Дополнительный поезд Троицк – Челябинск – Троицк уже перевез 10 тысяч пассажиров
«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков
01.08.2023
Девушка-ангел и фонарь в виде луны: около Публички появился новый арт-объект
19.07.2023
Два столетия ради пользы и славы: публичная библиотека продолжает отмечать 125-летие
27.06.2023
«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки
22.06.2023
В челябинской Публичке покажут столкновение двух реальностей
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023