Кролик Эдвард возвращается к зрителям Челябинска

В Челябинском театре кукол имени В. А. Вольховского четвертого, пятого, седьмого и восьмого марта юных зрителей встретит их любимый персонаж - кролик Эдвард. После трех лет отсутствия в репертуаре на обновленную сцену вернется легендарный спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Эту приятную новость сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина.

«Сегодня история про кролика Эдварда,- рассказывает она,- идет на многих сценах – драматических и кукольных. Но впервые этот герой появился именно в Челябинском театре кукол, который и стал его первым домом в России. Премьера спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» состоялась двенадцать лет назад, - отметила Светлана. - Прочитав книгу Кейт ДиКамилло, главный режиссер театра Александр Борок сразу решил поставить эту увлекательную историю. Провинциальному театру из России было сложно получить разрешение автора на постановку. Но после долгих переговоров с автором и даже с представителями кинокомпаний Голливуда, которые собирались снимать мультфильм по этому произведению, театру все же удалось получить разрешение на постановку. Огромной финансовой поддержкой театру стал также грант в миллион рублей от Фонда Михаила Прохорова на постановку этого спектакля. Одним словом, звёзды сошлись, премьера состоялась, а Челябинский театр кукол стал первооткрывателем замечательной повести американской писательницы Кейт ДиКамилло».

Спектакль сразу полюбили зрители. Первыми высокую оценку ему дали члены жюри областного фестиваля профессиональных театров «Сцена», предложив заявить спектакль на театральную премию «Золотая маска». Вот что сказала на обсуждении после его просмотра председатель жюри «Сцены-2011», профессор ГИТИСа, известный московский критик Нина Шалимова: «Радует то, что знаменитая уральская школа театра кукол находит свое выражение и умножается, что театр кукол сохраняет свою поэзию и философию…». Это было сказано с особым чувством, поскольку имело самые веские доказательства — челябинские кукольники получили Гран-при и приз в номинации «Лучший детский спектакль».

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» практически с самого начала смотра попало в лидеры благодаря на редкость единодушному мнению жюри. После такой безоговорочной победы спектакль побывал и имел успех на многих крупных фестивалях. А в 2012 году режиссер спектакля Александр Борок и художник спектакля Захар Давыдов стали обладателями Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника».

В появлении на родной сцене «Кролика Эдварда» просматривается история возвращения в родной Челябинский театр самого режиссёра. Выпускник ЛГИТМиКа Александр Борок начал работать в нём актёром в середине восьмидесятых. Именно тогда Валерий Вольховский поставил с ним и Ариной Жариковой один из лучших своих спектаклей - “Аистенок и Пугало”. Они играют его и сегодня, спустя почти сорок лет. Пять лет Александр Борок был главным режиссером Челябинского театра кукол, потом уехал в Екатеринбург, где три года тоже возглавлял театр кукол. И всё-таки после странствий вернулся в родной театр, которым руководит уже пятнадцать лет.