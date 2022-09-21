Лариса Барыкина: «Была счастлива видеть театр во всем блеске»

Челябинский театр современного танца отметил 30-летие. Юбилейный вечер в челябинском молодежном театре, состоявшийся 19 сентября, вышел по-семейному теплым.

О своих впечатлениях рассказывает музыкальный критик, эксперт «Золотой маски», арт-директор международного фестиваля современного танца фестиваля «На грани» Лариса Барыкина (Екатеринбург):

«Станцевать свою жизнь» – спектакль-воспоминание, спектакль-путешествие, спектакль — портрет труппы, коллаж хореографических сцен, фотографий, киносъемки, сложившийся в единый пазл. В нем звучали ноты ностальгии и памяти, высвечивались портреты значимых, уже ушедших из этого мира людей театра: Владимира Поны, Арта Хухей, Андрея Девяткова. Ярко проступал и день сегодняшний: во фрагментах множества спектаклей, поставленных Ольгой Пона и прекрасными танцовщиками ее труппы.

Радостно было видеть столь присущее ЧТСТ выдающееся танцевальное мастерство, разнообразие хореографических идей, мощь слаженной труппы, в которой, тем не менее, каждый – личность и бесценная индивидуальность. Кажется, никто не оказался забыт, свой «кусочек» славы получили все. Влад Морозов и Лена Пришвицына, Денис Чернышов и Татьяна Лумпова, Степан Баннов и Татьяна Крицкая, Андрей Зыков, Дмитрий Чегодарь, Рафаэль Тимербаков, Артем и Татьяна Сущенко... И, конечно, Оля Пона. Она – из числа самых уважаемых персон в нашем российском Contemporary dance. Мне всегда интересен найденный и выработанный ею собственный хореографический стиль – удивительное сочетание женской нежности и суровой брутальной бескомпромиссности. Была счастлива видеть этот театр во всем блеске, как это уже не раз случалось в Москве на «Золотой Маске» и в Екатеринбурге на нашем фестивале «НА ГРАНИ», а еще в Перми и Омске, Петербурге и Витебске, Вильнюсе и Дюссельдорфе и далее везде… Позади у театра большой путь и он прекрасен, но впереди – точно новые работы и новые удивления. Мои поздравления, ЧТСТ!