Челябинский театр современного танца открывает сезон

В следующий вторник, 23 августа, Челябинский театр современного танца открывает 31-й сезон. На сцене учебного театра института культуры «Дебют» будет показано две работы: «Neft» в постановке танцовщика и хореографа Дениса Чернышова и номинант «Золотой маски»’2022, моноспектакль «Дюймовочка» хореографа Ольги Поны, созданный в соавторстве с исполнительницей Татьяной Крицкой.

Самое значительное событие сентября – юбилейный вечер, который состоится на сцене Молодежного театра. По словам художественного руководителя театра Ольги Поны, он подводит некую черту 30-летней истории коллектива. В программе — фрагменты самых важных, этапных работ — «спектаклей, которыми мы дорожим».

Как сообщила Татьяна Марьина, завлит Челябинского театра современного танца, в планах предстоящего сезона — несколько новых постановок и танцпроектов. Ближайшие премьеры — «Анна, живи!» в хореографии Александры Шалониной, самой молодой танцовщицы челябинской труппы (ноябрь) и иммерсивный спектакль для детей «Кто живет в волшебном городе» - спектакль-путешествие, который театр готовит к Новому году.

«Опыт прошлого года показал, что наши детские спектакли востребованы и любимы зрителями», -говорит Ольга Пона. - Частая смена локаций зрителей увлекает. Следуя за артистами, дети становятся участниками спектакля, общаются с ними на расстоянии вытянутой руки».

Как обычно, ожидается много гастрольных поездок (в том числе, выступления в городах области в рамках театральной программы челябинской филармонии). Вот некоторые из них. Московские зрители увидят недавнюю премьеру — мультижанровый проект «Plumbum», соединяющий физический театр, современный танец и экспериментальный саунд-дизайн (режиссер-хореограф - Ярослав Францев, Москва). В Уфе состоится показ спектакля «Спят медведи и слоны» Ольги Поны и мастер-классы от танцовщиков труппы.

В шорт-лист IХ международного фестиваля-конкурса «MOНОfest» (Пермь) вошли два сольных спектакля танцовщиков и хореографов театра - «Иррациональный» Дмитрия Чегодаря и спектакль-номинант «Золотой маски»’2020 «Одуванчики» Дениса Чернышова. Выступление челябинцев состоится 16 октября. А на XX фестиваль современной хореографии «Айседора», который «переехал» из Красноярска в Москву, приглашены спектакли «Дюймовочка» и «Иррациональный» (ноябрь).

В рамках лаборатории международного фестиваля современной хореографии Context.Diana Vishneva, в ноябре в Челябинск приедут молодые, подающие надежды российские хореографы (их выбирает Диана Вишнева, художественный руководитель фестиваля). Они проведут несколько мастер-классов для хореографов Южного Урала.

Еще одно важное событие сезона — обменные гастроли с театром «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой. В ноябре екатеринбургские коллеги выступят в Челябинске, а в декабре танцовщики Ольги Поны поедут с ответным визитом в Екатеринбург.