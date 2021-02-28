Любовь «по-французски»

Она подошла ко мне, встала напротив и уставилась своими огромными выразительными, планетоподобными глазами в мои глаза. Немигающим взором, пристально, испытующе она проникала в самую глубь меня.

- Ну, здравствуй! - сказала я в ответ на красноречивое молчание моей внезапной четвероногой подруги.

Она продолжала молчать, высоко задрав морду и не сводя с меня глаз. Я же смотрела на неё сверху вниз, с высоты своего человеческого роста и осмысляла, кто она, какой породы и где же её люди? Кажется, собака относилась к французским бульдогам. Сколько себя помню, всегда любила собак. Дома у меня жил-был карело-финн наполовину, лайковых и дворянских кровей статный, строптивый, вольный и своенравный как северный ветер красавец Норд. Вот и характер был подстать имени - нордический. Нравились мне все собаки, но особливо представители серьёзных - воистину собачьих - пород. Французские бульдоги, как вы понимаете, дорогие друзья, в круг моих особых симпатий не входили. К тому же собака оказалась дамой, а в моей семье были всегда собаки кобели. А тут - такая встреча! Она стояла, крепкая, коренастая, уверенная, и смотрела на меня. Словно она долго меня искала и наконец нашла! На шее бульдожки красовался добротный ошейник.

- Поищем твоих людей, красавица? - спросила я, уже проникаясь нежностью к этому бульдожьему чуду с выпученными широко расставленными, выходящими из орбит планетоподобными глазами. - Наверное, твоя семья переезжает в этот новый дом, ведь он только заселяется.

Собака продолжала молчать. Я осмотрела ошейник - ни имени собаки, ни адреса, ни телефона....

- Что мне с тобой делать?

Я сидела на корточках и наши глаза были ещё ближе друг другу. Недолго думая, я подхватила бульдожку и понесла на работу. К счастью, пройти надо было всего метров двадцать.

Собака оказалась не из скромняжек, она по-хозяйски осмотрела все редакционные кабинеты и запрыгнула на диван. Все были в восторге от четвероногой гостьи. Они засыпали бульдожку вопросами в надежде услышать ответы, поили-кормили её, одним словом - нянчились как с младенцем. Я же в это время строчила и распечатывала во множестве экземпляров объявление с фотографией собаки и с моим телефоном.

Затем мы с моей француженкой отправились на поиски её людей. Обошли все подъезды нового дома, познакомились с его жильцами, ни одной зацепки, ни одной ниточки не нашли. Но встретили женщину, которая готова была осчастливить бульдожку и себя. Дело в том, что недавно её такой же породы собака ушла в мир иной, и женщина очень переживала потерю. На всякий случай я записала контакты. Кто знает, как всё сложится?

Обошли все близлежащие кварталы - тишина. Но везде мы оставили свои следы - расклеили объявление о находке французского бульдога.

Пока мы ходили, во мне уже созрел дальнейший план - звонок коллегам на радио и собака стала героиней тематической передачи, посвящённой судьбе животных. Плюс к этому разместили объявление и на своём сайте.

Рабочий день подходил к концу, главные люди в жизни нашей собаки пока не вышли на связь, а ей нужно было где-то ночевать и, возможно, не единожды. Разумеется, я почти с самого начала думала взять малышку к себе, но мысль о том, что дома у меня очень ревнивый пёс, подсказывала, что надо искать иной вариант. И тут в нашем дружном коллективе объявился доброволец - зам главного редактора Сергей Восковский. Он с готовностью взял уже полюбившуюся всей редакции собаку к себе. Как все думали, временно. Ведь мы верили, что найдутся верные собачьи люди!

Время шло. Люди не объявлялись. А Аська - так назвал бульдожку новый главный человек в её жизни - стала частью семьи Восковских.

Много лет минуло с того знаменательного дня, когда глаза будущей Аськи нашли мои глаза, когда её сердце привело её к моему сердцу. Уже давно нет и моего любимого «дворянина» Норда. Восковские давно уехали жить в другую страну, а Аська переехала в семью их друзей. Если бы я знала, что они уедут, я бы соединила судьбу Аськи с судьбой той доброй женщины, что недавно лишилась своей собаки. Если бы, да бы мешает - ведь так говорят? Случилось то, что должно. Зачем-то, для чего-то Аська ворвалась в мою жизнь, а я появилась в её жизни.

Вот сейчас пишу и осознаю, что она преподала мне ценный урок. Это одновременно и про предопределённость, и про любовь и дружбу с первого взгляда, про тотальное доверие, про уверенность в своём выборе и много про что ещё. Аська знала, что делала!