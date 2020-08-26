Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинки подарили свою музыку южноуральским медикам

В Челябинске вчера вечером, 25-го августа, в государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева подарил два концерта борцам с коронавирусом.

Прославленные музыканты играли для медицинских и санитарных работников Южного Урала, для волонтеров, помогающих жителям региона в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также принял участие в ярком культурном событии.

«Я счастлив, что сегодня у нас на сцене оперного театра прославленный коллектив - симфонический оркестр Мариинского театра и его руководитель Валерий Гергиев. Сегодня по-настоящему большой день для Челябинска и области - мы начинаем филармонический театральный сезон, и открывает его легендарная Мариинка», - сказал Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в настоящее время гастролирует России, даря свое творчество медикам, волонтерам и всем тем, кто боролся и продолжает бороться с коронавирусом.

«Это далеко не первый концерт, который мы играем врачам. Мы очень рады для вас сыграть», - отметил Валерий Гергиев.

Для южноуральских медиков прозвучали прекрасные произведения великих композиторов: «Симфония №3» Прокофьева, «Симфония №2» Рахманинова и «Ракоци-марш»Берлиоза.