«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной

Известный искусствовед из Екатеринбурга Людмила Будрина в субботу, первого апреля, поведает Челябинску увлекательную и полную неожиданных поворотов историю русского камнерезного искусства.

Лекция кандидата искусствоведения, доцента Уральского федерального университета состоится в 13 часов в большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала на Труда, 100. Встреча Людмилы Будриной с горожанами пройдет в рамках выставки «Каменный цветок».

Как отмечают в Историческом музее, развитие русского камнерезного искусства тесно связано с перипетиями отношений Российской империи с ее дипломатическими партнерами. На протяжении почти полутора столетий, с конца правления Екатерины II и до кануна Октябрьской революции 1917 года, вазы, чаши, столешницы и более экзотические предметы из русского камня преподносились в память о подписании договоров и заключении династических браков; с их помощью благодарили художников и банкиров, выражали признательность ученым и артистам.

Множество предметов, созданных из различных цветных камней (особое место среди них занимал уральский малахит), оказались рассеянными по зарубежным столицам, монаршим дворцам и аристократическим усадьбам.

Возвращение этих произведений искусства порой превращается в детективное расследование или настоящую охоту за сокровищами, в которых есть место дедукции, картам, полуистлевшим письмам и неожиданным подсказкам.

Результатом изучения истории создания, дарения, утрат и поисков памятников русского камнерезного искусства стала «Малахитовая дипломатия». За авторским термином - годы исследований, десятки статей, большой лекционный цикл, документальный фильм и вышедшая в 2020 году под этим названием книга.

В центре внимания на лекции Людмилы Будриной окажутся предметы из малахита. Яркие сюжеты протянутся от первых подарков Александра I до, вероятно, последнего подношения – созданного фирмой Фаберже и совсем недавно возвращенного из неизвестности.