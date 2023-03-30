30.03.2023
Технические инновации позволят ММК сэкономить почти 1,2 миллиарда рублей
30.03.2023
«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной
30.03.2023
На трассе Орск-Челябинск обрушился мост, водителей просят отказаться от поездок
29.03.2023
ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА
29.03.2023
В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате
29.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта (18+)
«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной
Историю русского камнерезного искусства поведает Челябинску гостья из Екатеринбурга
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
17.03.2023
В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»
14.03.2023
Драгоценные камни откроют челябинцам все свои секреты
13.03.2023
Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023