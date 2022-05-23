Миасская «Нарния» получит два миллиона рублей из федерального бюджета

Театральная студия «Нарния» из Миасса (Челябинская область) стала лауреатом всероссийского фестиваля любительских коллективов этого года.

В результате народный коллектив, занимающийся творчеством в стенах дворца культуры «Урал», получит грант национального проекта «Культура» в размере двух миллионов рублей.

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Как отмечают в минкульте Челябинской области, лауреатов фестиваля назвали в Ижевске, где 21-го мая состоялся отборочный этап для участников из Приволжского и Уральского Федеральных округов.

В министерстве культуры региона подчеркнули, что это уже не первая победа и не первый грант для южноуральцев. Так, в 2021-м году обладателем гранта стал образцовый коллектив ансамбль народного танца «Родничок» из Озерска.

СПРАВКА

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи.

Организаторами конкурса выступают министерство культуры Российской Федерации и государственный российский Дом народного творчества имени Поленова.