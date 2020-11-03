Музеи Челябинской области приглашают южноуральцев на «Ночь искусств»

В Челябинской области сегодня, третьего ноября, пройдет очередная всероссийская акция «Ночь искусств». В этот раз она состоится в онлайн-формате.

О своем участии в традиционном культурном событии заявили 36 муниципальных и два государственных музея региона.

Музеи Челябинской области проведут прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций и мастер-классов.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, в общей сложности на Южном Урале состоится более 120-ти мероприятий за одну ночь.

Только в областных государственных музеях (историческом и музее искусств) запланировано свыше полусотни выставок, концертов, перфомансов, показов фильмов, авторских экскурсий, поэтических аукционов, лекций, мастер-классов, концертов.

Так, в государственном историческом музее Южного Урала к акции приурочили открытие целого фестиваля. Форум современного искусства «Дебаркадер» состоится уже в шестой раз и продлится с третьего по восьмое ноября.

Виртуальные выставки, презентации, экскурсии готовят все учреждения региона. Каждый музей найдет, чем заинтересовать посетителей.

Так, Саткинский краеведческий музей впервые откроет на всеобщее обозрение свои хранилища.

Централизованная музейная система Нагайбакского района расскажет о творчестве фольклорного коллектива «Гумыр» из небольшого поселка Кассельский и о поездке заслуженного коллектива на юбилейный международный фестиваль народной песни и танца «Добровидение-2020».

Миасский краеведческий музей подготовил программу, посвященную 100-летнему юбилею, который учреждение отмечает в этом году.

СПРАВКА

В 2019 году в Челябинской области акция «Ночь искусств» прошла в режиме оффлайн и охватила 24 муниципальных музея, которые провели в общей сложности 231 мероприятие, где побывали семь тысяч 378 человек. Областные музеи организовали 96 мероприятий с охватом 3405 посетителей.