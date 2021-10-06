06.10.2021
Музей Аркаима ждет обновление, туристов – временная разлука с учреждением
06.10.2021
Челябинского шоумена покажут в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ» на ТНТ
06.10.2021
Заместителя Виктора Чернобровина и по совместительству его соучастника оставили под домашним арестом
06.10.2021
В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ковиду
06.10.2021
В Челябинской области остается высокой суточная смертность от ковида
06.10.2021
Убийца жены Алексеев в зале челябинского облсуда извинился перед ее родителями и попросил о лечении в психбольнице
Музей Аркаима ждет обновление, туристов – временная разлука с учреждением
21.09.2021
Челябинцам покажут золото гуннов
20.09.2021
Аркаим вслед за «Ясной Поляной» покажет старинные раритетные зеркала
13.09.2021
На Аркаиме выпустили на волю десять краснокнижных пернатых хищников
06.09.2021
Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021