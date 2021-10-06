Музей Аркаима ждет обновление, туристов – временная разлука с учреждением

Музей заповедника «Аркаим» (Челябинская область) закрывается на ремонт.

У желающих успеть на последнюю экскурсию сезона осталось совсем немного времени – музей работает до конца недели: ремонтные работы стартуют здесь в воскресенье, десятого октября.

Ремонт будет проходить в цоколе, а также на первом и втором этажах. Рабочим предстоит заменить плитку на полу, обновить покраску стен в холле, выставочных залах, прочистить вентиляцию.

«Два года назад, в 2019-м, нам удалось отремонтировать фасад, теперь займемся внутренней отделкой. Какие-то помещения мы уже ремонтировали, но полноценные внутренние работы будут проводиться впервые за 15 лет. Музей был построен в 2005 году, стены дали усадку, от чего в некоторых местах появились трещины. Плитка на полу частично износилась. Все эти недочеты необходимо исправить», - рассказал директор заповедника Валерий Волик.

Поскольку летний сезон закончился, поток посетителей схлынул, до весны у рабочих будет время привести музей в порядок. Сейчас сотрудники учреждения бережно упаковывают экспонаты и переносят их на временное хранение в отдельное помещение, чтобы они не пострадали во время ремонта.

Как отмечают в пресс-службе «Аркаима», к началу следующего сезона все работы будут закончены, и музей в обновленном виде будет снова принимать туристов. А пока для всех желающих на сайте заповедника доступна виртуальная экскурсия.