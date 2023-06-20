На Аркаиме покажут миф о постпандемийном мире

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) продолжает традицию проведения уличных спектаклей.

Восьмого июля гостем фестиваля евразийских народов «Аркаим» (6+) станет театр «Легкие крылья». Артисты из Альметьевска представят гала-спектакль «Этно» - своеобразное исследование постпандемийного мира.

Альметьевский театр создан недавно, в 2017 году, по инициативе «Татнефти», но уже успел получить высокую оценку на многих фестивалях - в Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Суздале, Ямале, Геленджике, Перми, Ереване… В основе коллектива - традиции русской театральной школы. За время работы поставлено около 30 спектаклей в жанрах клоунады, театра маски, театра на ходулях, пантомимы.

Премьеру «Этно» сыграли в 2020 году. Постановщиком спектакля стала Анна Шишкина, известная посетителям Аркаима, как Матушка Медоуз, художественный руководитель уличного театра «Странствующие куклы господина Пежо», который в прошлом году с большим успехом выступал на этнофестивале со спектаклем «Могота».

Спектакль «Этно» - своеобразное путешествие в различные миры, где причудливо, весело и серьезно переплетаются культуры разных народов. Постановка интересна и взрослым, и детям, поскольку главная тема - спасение любви и победа добра над злом. Артисты создают новый миф на глазах у публики, вовлекая зрителей в действо. Спектакль призван восстановить связь времен и задать актуальную точку отсчета в изменившейся жизни.

Как напоминает пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук, в этом году фестиваль евразийских народов, который состоится здесь в День семьи, любви и верности, будет посвящен семейным традициям и обычаям народов Южного Урала.

В программе фестиваля - фольклорный конкурс, кинопоказы, спектакли под открытым небом, народные игры и забавы, ярмарка мастеров, мастер-классы.