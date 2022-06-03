03.06.2022
В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции
03.06.2022
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
03.06.2022
«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии
03.06.2022
Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи
03.06.2022
«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее
03.06.2022
В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
11.05.2022
Бажовский фестиваль ждет мастеров со всей России
16.06.2021
В Челябинской области из-за ковида отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский
24.06.2019
Текслер: Южный Урал богат умельцами на все руки
23.06.2019
Текслер: Бажовский фестиваль дает невероятную энергию и эмоции
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022