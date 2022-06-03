На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»

Гостей XXVIII Всероссийского Бажовского фестиваля приглашают принять участие в акции «Сохраним традиции». Для этого необходимо приехать на фестиваль, который пройдёт с 17 по 19 июня на поляне вблизи села Демарино в Пластовском районе (Челябинская область), в традиционной народной или стилизованной одежде. Участники акции будут отмечены небольшими сувенирами.

«Главная задача Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества – сохранение традиций. Участники Бажовки – мастера, творческие коллективы всегда приезжают на фестиваль в традиционной одежде. В этот раз к ним могут присоединиться гости и зрители фестиваля»,- сообщили организаторы.

Чтобы стать частью народного флэш-моба, необходимо также зарегистрироваться в приложении «Культура и искусство» или на сайте и загрузить фото на почту.

Получить билет участника акции можно будет в Штабе фестиваля 17 июня и 18 июня (до 12:00). В субботу, 18 июня, в 14:00 состоится сбор участников у главной сцены.