На полпути к финалу: фестиваль «Сцена -2021» завершится в Магнитогорске

Челябинский областной театральный фестиваль «Сцена» на этой неделе выходит на финишную прямую. В конце недели он завершится в Магнитогорске.

Для членов жюри прошедшие выходные, 23 и 24 октября, были настолько напряжёнными, что совсем не оставили времени на отдых. Субботнее утро началось с поездки критиков в Озёрск, где им предстояло увидеть и обсудить два спектакля. В театре кукол «Золотой петушок» это были «Невероятные путешествия Барона Мюнхаузена» по мотивам произведений Р.Распе и Г.Бюргера, поставленные по собственной инсценировке режиссёром из Санкт-Петербурга Светланой Озёрской (художник - Андрей Запорожский, видео придумано и воплощено Александром Башаевым из Мурманска).

В спектакле, ставшем премьерой нынешнего юбилейного 70-го сезона театра, главную роль поочерёдно исполняют два актёра – сам главный режиссёр театра Дмитрий Ерохин и ведущий актёр, поэт, музыкант Сергей Гальперин. Так как главный режиссёр «Золотого петушка» с уникальным проектом театра « Путешествие Вовки из Сороковки» гастролирует сейчас по городам Росатома, Сергей Гальперин погрузился в приключения своего героя – известного выдумщика, фантазёра и мечтателя. Его романтичному барону уже пришлось развлечь и позабавить зрителей столицы Чувашии Чебоксары, где с 10 октября походил II Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок». Этот фестиваль, в котором участвовало 19 коллективов из 13 российских городов, открывался спектаклем Озёрского театра кукол.

После «Золотого петушка» и обсуждения спектакля, члены жюри «Сцены» переместились в другой театр Озёрска – в театр драмы и комедии «Наш дом». Здесь они посмотрели и обсудили спектакль по пьесе А.Островского «Лес» в постановке Людмилы Исмайловой из Санкт-Петербурга. В афише «Сцены» это самый возрастной спектакль, премьера его состоялась в октябре 2018 года. Но если учесть, что театры представляли на фестиваль постановки, созданные в последние три года, то срок не был нарушен. Другое дело, как сумели сохранить возраст своих героев актёры. По некоторым отзывам в «Лесе» не всем это удалось. Своё обращение к одной из великих и популярных комедий Островского режиссёр объяснила так: «Тема этой пьесы актуальна для небольшого провинциального города. Судьба его актеров во многом похожа на судьбы Счастливцева и Несчастливцева… Мы остановились на пьесе "Лес", так как в Озерском театре существует проблема с классическим репертуаром, а также проблема с нехваткой в труппе молодых актеров…» Похоже, проблема осталась.

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После работы в Озёрске члены жюри вернулись в Челябинск в полночь. И вчера, 24 октября, «преодолев экватор», то есть ровно половину своего маршрута, «Сцена» на два дня вновь появилась на сценах челябинских театров. Сначала было «Две любви» - премьера прошлого года, поэтический спектакль с мультимедийными технологиями в театре песочной живописи и теней «Скарабей». Спектакль, поставленный режиссёром театра Оксаной Горькавой (художник по костюмам - Наталья Болотских, хореография Майи Ивлевой, музыка Константина Идиятова), основан на лирике «Серебряного века». В нём звучат стихи Есенина, Блока, Гумилёва, Ахматовой и Цветаевой, а также авторские песни на стихи любимых поэтов, написанные специально для этого спектакля. А вечером был «Валентинов день» - мелодрама по пьесе Ивана Вырыпаева, поставленная Тимуром Насировым в Молодёжном театре.

Сегодня, 25 октября, Вечер современной хореографии с показом двух новых проектов Театра современного танца. Ими «Сцена» завершит челябинский маршрут в «Манекене». Спектакль «Игроки», созданный Владиславом Морозовым и Еленой Пришвициной, - это размышления авторов на тему греха, «7 грехов - пластическая игра для семи танцовщиков …». Второй спектакль «NEFT» - проект Дениса Чернышова, навеянный размышлениями на остро актуальную тему экологии.

Завтра, 26 октября, выезд в Златоуст, в театр «Омнибус» на спектакль «Старший сын. Встречи в предместье». Трагикомедию по пьесе А.Вампилова поставил главный режиссёр театра Борис Горбачевский. По его признанию, он создавал этот спектакль для тех, кто хочет думать, сопереживать, понять что-то важное про жизнь и людей. Его «Старший сын» - про родство душ.

С 27 октября начнётся Магнитогорский этап областного фестиваля. Он продлится три дня и станет завершающим. После просмотра спектаклей в драматическом театре имени А.С.Пушкина («Двенадцать стульев»), театра куклы и актёра «Буратино» («Белый пароход»), театра оперы и балета (мюзикл «А зори здесь тихие»), филармонии («Два сапога пара») и примкнувшей к ним «Каштанки» Челябинского театра кукол, после подведения итогов фестиваля состоится торжественная церемония награждения его лауреатов и дипломантов. Предполагается участие в этом торжестве губернатора Алексея Текслера.