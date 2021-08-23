Народная артистка России Надежда Бабкина готовит сюрприз для воспитанников детской филармонии Челябинска – знаменитость, приехавшая на Южный Урал с «Песнями России», презентует и подарит юным музыкантам свой уникальный нотный сборник.

Он создан на основе произведений, исполненных солистами ансамбля «Русская песня», которым долгие годы руководит потомственная волжская казачка Надежда Бабкина.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова, на страницах богато иллюстрированного издания можно найти распетые на голоса и нотированные в виде партитур композиции самых разных жанров и направлений (традиционную народную песню, духовную музыку, городской романс, сочинения русских классиков).

В сборник вошли самые интересные произведения, исполненные ансамблем «Русская песня» за всю 45-летнюю историю существования, в том числе старинные народные песни, привезенные из многочисленных фольклорных экспедиций в разные регионы России: Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Ростовскую, Смоленскую, Ульяновскую области. Интересно, что раньше данные композиции никогда не публиковались.

В детскую филармонию Надежда Бабкина отправится в компании заместителя культуры Челябинской области Вадима Евдокимова и министра культуры региона Алексея Бетехтина в среду, 25-го августа. Директор детского учреждения, фактически отстроенного заново (открытие пережившей глобальную реконструкцию филармонии состоится в сентябре текущего года), Татьяна Денисова покажет гостям репетиционные классы, современный зрительный зал, выдержанный в эко-стиле просторный холл, способный превращаться в малый концертный зал, кинозал, пространство для творческих встреч.