«Неправильные сказки» расскажет детям Челябинский театр кукол

В Челябинском театре кукол имени В.А. Вольховского 15 и 16 октября состоится премьера спектакля «Неправильные сказки».

«В составе постановочной группы нового спектакля все до одного неправильные – режиссер-постановщик, художник, композитор и видеохудожник, рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» завлит театра Светлана Кондюрина. - Исполнят «Неправильную сказку» тоже неправильные артисты. Ответ на вопрос, почему сказки неправильные и зачем их ставили неправильные постановщики и артисты в совершенно правильном театре для совершенно правильных детей и их родителей, зритель получит на спектакле. Ну, а мотивы для постановки такого необычного спектакля у театра были самые правильные – рассказать, показать и даже спеть классические сказки на новый лад. Ведь иногда детям и даже их родителям кажется, что в 21 веке сказки про кота учёного, несчастного утёнка и хитрого мальчика-с-пальчика давно читаны-перечитаны и представляются скучными. И тут на помощь приходят автор книги Андрей Усачёв и, конечно же, театр, который способен воплотить на сцене любые чудеса и даже перенести в 21 век знаменитых сказочников прошлого. В новой же реальности у сказочников и сказки выходят новые – полные забавных путаниц, смешных нелепиц, юмора, музыки и песен в самых разных жанрах – от рока до баллады. Но чтобы оценить новые сказки, стоит перечитать сказки классические. И возможно новые истории тоже разойдутся на цитаты и полюбятся не только детям, но и их родителям».

Премьерные показы спектакля состоятся 15 и 16 октября на малой сцене. Поставил сказку неправильный режиссёр и автор инсценировки Александр Борок. Неправильный художник спектакля - Захар Давыдов, неправильный композитор - Андрей Занога, неправильный видеохудожник - Юлия Михеева.