Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств

Челябинский Музей изобразительных искусств проводит новые мероприятия: экскурсия по улице Кирова и семейное интерактивное занятие по выставке «Русская солонка».

Уже в эту субботу, 15 июля, Музей подготовил для семей с детьми увлекательную экскурсию по выставке «Русская солонка», на которой они узнают об одном из самых интересных символов культуры нашей страны. Дети пройдут по инновационной для нашего города экспозиции-лабиринту и найдут самые необычные солонки (например, солонку в форме уточки или сказочной избушки). После семьи ожидает мастер-класс, где создадут художественную работу с использованием соли и акварели. Техника рисования построена на способности соли впитывать цветной пигмент, ее объемности и блеске при высыхании.

Семейное занятие на выставке «Русская солонка» начнётся в 12 часов.

Для тех, кто хочет культурно развиваться, но и одновременно не хочет покидать улицы с прекрасной погодой – специалисты подготовили экскурсию «С чего начинается Кировка?». Улица Кирова — своеобразное зеркало, в котором отразились все исторические перипетии прошедших веков. Уфимская — Рабоче-крестьянская — им. Кирова — Кировка —названия одной хорошо знакомой жителям центральной улицы города. Сотрудники Челябинского государственного музея изобразительных искусств приглашают тех, кому интересны искусство и история Южного Урала, познакомиться с памятниками архитектуры главной пешеходной зоны городского Арбата, а также проникнуться атмосферой социокультурной жизни XVIII–XX веков.

Экскурсия начнется в музее изобразительных искусств в 13 часов. Мероприятие будет повторяться, например, 21 июля в 17 часов.