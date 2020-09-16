Новый сезон челябинский «Манекен» откроет «Двенадцатой ночью» Шекспира

Челябинский «Манекен» завтра, 17-го сентября, открывает 51-й театральный сезон. Первой постановкой, которую увидит изголодавшийся по высокому искусству зритель, станет «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира.

Этот комедийный спектакль на сцене театра будет идти два дня. И 17-го, и 18-го сентября он будет начинаться в 18 часов.

Сюжет интересный и захватывающий. Много неожиданных поворотов и юмора.

Отважная девушка сразу после кораблекрушения, в котором она потеряла брата-близнеца, попадает в прекрасную страну Иллирию. Она переодевается в мужское платье и поступает музыкантом в свиту герцога Орсино. Конечно, она сразу же в него влюбляется, а сам герцог в молодом паже ощущает родственную душу, хотя считает, что любит другую женщину. Как и положено, в комедии всё заканчивается благополучно, несмотря на многие недоразумения, заблуждения, путаницы.

Место действия - город в Иллирии и морской берег вблизи него.

Режиссёр-постановщик - заслуженный артист РФ Юрий Бобков.

Художник-постановщик - Антон Сластников

Художник по костюмам - Елена Сластникова.

Продолжительность спектакля, премьера которого состоялась 19-го сентября 2008-го года, - 2 часа 40 минут с антрактом.

Также в сентябре «Манекен» покажет «Доктора Философии» Бранислава Нушича. Насладиться этой знаменитой комедией зрители смогут 22-го и 23-го сентября (начало – в 18 часов).

Отец семейства Живота Цвийович, проявив деловую смекалку, стал богатым. Он одержим идеей выучить сына на доктора философии и утвердить себя в благородном обществе. Под именем сына-оболтуса он посылает в университет другого человека, который блестяще его заканчивает.

Диплом на стене в торжественной раме! Готовится свадьба сына на богатой невесте. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным! Комедийная пружина начинает раскручиваться: появляется мнимая жена с ребёнком, знаменитый профессор ищет встречи со своим талантливым студентом, члены совета детского приюта приглашают новоявленного доктора философии прочитать благотворительную лекцию...

Чем разрешится эта запутанная история, предстоит узнать зрителям, пришедшим на спектакль.

Действие происходит в Белграде в 20-е годы XX века.

Режиссёр-постановщик - Анатолий Морозов

Художник-постановщик - Николай Шаронов.

Премьера состоялась 18-го января 2008-го года.

Продолжительность спектакля - 2 часа 50 минут с антрактом.

Третий спектакль сентября - «Женитьба» Николая Гоголя, которую «Манекен» покажет 25-го и 26-го числа (начало – в 18 часов).

Как отмечают в театре, поставить классические произведения на сцене, чтобы стало интересно, очень сложно. Кажется, всё уже было. А если попытаться поставить классику, следуя драматургу? Это трудно. Вроде бы, что нам до людей, живших в позапрошлом веке. Но вдруг их переживания, чувства и мысли также горячи и искренни, как наши, сегодняшние. Классика потому и называется классикой, что она для людей на все века. И если рискнуть прикоснуться к ней…

«Режиссёр Сергей Овинов рискнул. Российская классика: Николай Васильевич Гоголь. Одна из самых загадочных его пьес «Женитьба». Посмотрим, что у них получилось: у драматурга, режиссёра и актёров», - интригует «Манекен».

Режиссёр-постановщик - Сергей Овинов.

Художник-постановщик - Сергей Александров.

Режиссёр по пластике - Степан Баннов.

Премьера состоялась 14-го сентября 2019-го года.

Продолжительность спектакля - 3 часа с антрактом.

В честь открытия нового сезона 17-го сентября театр решил организовать неформальную встречу со зрителями, на которой они смогут получить программку, где после спектакля, во время автограф-сессии, распишется любимый артист.

Мероприятие будет проходить после спектакля в фойе «Манекена» и сопровождаться живой музыкой.