ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Новый сезон челябинский «Манекен» откроет «Двенадцатой ночью» Шекспира

Культура
Сегодня, 15:25
Размер текста

Челябинский «Манекен» завтра, 17-го сентября, открывает 51-й театральный сезон. Первой постановкой, которую увидит изголодавшийся по высокому искусству зритель, станет «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира.

Этот комедийный спектакль на сцене театра будет идти два дня. И 17-го, и 18-го сентября он будет начинаться в 18 часов.

Сюжет интересный и захватывающий. Много неожиданных поворотов и юмора.

Отважная девушка сразу после кораблекрушения, в котором она потеряла брата-близнеца, попадает в прекрасную страну Иллирию. Она переодевается в мужское платье и поступает музыкантом в свиту герцога Орсино. Конечно, она сразу же в него влюбляется, а сам герцог в молодом паже ощущает родственную душу, хотя считает, что любит другую женщину. Как и положено, в комедии всё заканчивается благополучно, несмотря на многие недоразумения, заблуждения, путаницы.

Место действия - город в Иллирии и морской берег вблизи него.

Режиссёр-постановщик - заслуженный артист РФ Юрий Бобков.

Художник-постановщик - Антон Сластников

Художник по костюмам - Елена Сластникова.

Продолжительность спектакля, премьера которого состоялась 19-го сентября 2008-го года, - 2 часа 40 минут с антрактом.

Также в сентябре «Манекен» покажет «Доктора Философии» Бранислава Нушича. Насладиться этой знаменитой комедией зрители смогут 22-го и 23-го сентября (начало – в 18 часов).

Отец семейства Живота Цвийович, проявив деловую смекалку, стал богатым. Он одержим идеей выучить сына на доктора философии и утвердить себя в благородном обществе. Под именем сына-оболтуса он посылает в университет другого человека, который блестяще его заканчивает.

Диплом на стене в торжественной раме! Готовится свадьба сына на богатой невесте. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным! Комедийная пружина начинает раскручиваться: появляется мнимая жена с ребёнком, знаменитый профессор ищет встречи со своим талантливым студентом, члены совета детского приюта приглашают новоявленного доктора философии прочитать благотворительную лекцию...

Чем разрешится эта запутанная история, предстоит узнать зрителям, пришедшим на спектакль.

Действие происходит в Белграде в 20-е годы XX века.

Режиссёр-постановщик - Анатолий Морозов

Художник-постановщик - Николай Шаронов.

Премьера состоялась 18-го января 2008-го года.

Продолжительность спектакля - 2 часа 50 минут с антрактом.

Третий спектакль сентября - «Женитьба» Николая Гоголя, которую «Манекен» покажет 25-го и 26-го числа (начало – в 18 часов).

Как отмечают в театре, поставить классические произведения на сцене, чтобы стало интересно, очень сложно. Кажется, всё уже было. А если попытаться поставить классику, следуя драматургу? Это трудно. Вроде бы, что нам до людей, живших в позапрошлом веке. Но вдруг их переживания, чувства и мысли также горячи и искренни, как наши, сегодняшние. Классика потому и называется классикой, что она для людей на все века. И если рискнуть прикоснуться к ней…

«Режиссёр Сергей Овинов рискнул. Российская классика: Николай Васильевич Гоголь. Одна из самых загадочных его пьес «Женитьба». Посмотрим, что у них получилось: у драматурга, режиссёра и актёров», - интригует «Манекен».

Режиссёр-постановщик - Сергей Овинов.

Художник-постановщик - Сергей Александров.

Режиссёр по пластике - Степан Баннов.

Премьера состоялась 14-го сентября 2019-го года.

Продолжительность спектакля - 3 часа с антрактом.

В честь открытия нового сезона 17-го сентября театр решил организовать неформальную встречу со зрителями, на которой они смогут получить программку, где после спектакля, во время автограф-сессии, распишется любимый артист.

Мероприятие будет проходить после спектакля в фойе «Манекена» и сопровождаться живой музыкой.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
11.09.20 10:48
Исторический музей и «Каменный пояс» отметят День города первой в истории самоходной фотовыставкой
10.09.20 17:34
Как лекарь Степан Андреевский сибирскую язву одолел
09.09.20 13:56
В гости к читателям Челябинской области приедут известные российские писатели
09.09.20 13:43
В Челябинске открывается всероссийский фотопроект
09.09.20 09:15
В Челябинске сыграют первую премьеру после карантина
08.09.20 17:46
В Москве открылась выставка актуального народного искусства, рожденного в Златоусте
08.09.20 17:30
В Челябинском театре оперы и балета готовятся к премьере оперы «Садко»
08.09.20 16:37
Челябинский театр рассказал об исполнителях главных партий в опере «Садко»
07.09.20 11:10
Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую  вершину
03.09.20 18:44
Молодёжный театр Челябинска готов к встрече со зрителями и к своему юбилею
Среда обитания
Сегодня, 13:03
Дождь идет - Челябинск плывет: ливневки не справляются
Общество
Сегодня, 14:26
Текслер поручил начать подключение соцобъектов к теплу с 16 сентября
Новости
Сегодня, 15:39
Культура
В бывшем бомбоубежище в центре Челябинска готовят выставку стрит-арта
Сегодня, 14:42
Культура
В Челябинской филармонии зазвучит скрипка одного из лучших музыкантов современности
Сегодня, 14:04
Общество
Южноуральские школьники создают трактор без водителя
Сегодня, 13:58
Общество
В Челябинске определились даты конкурса «Рожденная побеждать» для женщин с ОВЗ
Сегодня, 12:57
Общество
Прокуратура Челябинска требует прекратить поборы в школах
Материалы рубрики
Сегодня, 15:39
Культура
В бывшем бомбоубежище в центре Челябинска готовят выставку стрит-арта
Сегодня, 14:42
Культура
В Челябинской филармонии зазвучит скрипка одного из лучших музыкантов современности
Сегодня, 12:19
Культура
Челябинцам покажут шедевры анимационного кино
11.09.20 10:48
Культура
Исторический музей и «Каменный пояс» отметят День города первой в истории самоходной фотовыставкой
10.09.20 17:34
Культура
Как лекарь Степан Андреевский сибирскую язву одолел
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика