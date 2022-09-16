Новый театральный урок «Омнибуса» в новом учебном году

Златоустовский театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) посвятил началу учебного года новый урок-спектакль. На основной сцене театра состоялась увлекательная и познавательная премьера под названием «Хотите – верьте, хотите – нет».

В атмосферном, зрелищном представлении школьники поближе познакомились с известными персонажами русских народных сказок: Бабой Ягой, Лешим, Домовым, Водяным. Какие же они на самом деле? Для чего придуманы народом?

А начинается этот урок-представление с того, что артист театра Леша, который не доволен ролью Ивана-дурака, встречается с … Домовым. А у Домового свои неприятности: сказки стали выходить … все больше грустные и печальные. И решил тогда Домовой отправить Лешу в сказку, чтобы посмотреть, что же на самом деле происходит в сказочном мире.

«Ребят ждут на этом уроке увлекательные события, которые переносят их вместе с героями из одного сказочного царства в другое, - рассказывает о премьере заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - На сцене постоянно идёт смена декораций (дремучий лес, подводный мир), активно используется современная видеоаппаратура. В итоге наш герой проходит все испытания, а ребята узнали, что эти сказочные персонажи придуманы народом не просто так, а чтобы защитить матушку-природу. Новый урок-спектакль рассчитан на учащихся начальных классов. Первые зрительские впечатления и у детей, и у педагогов самые восторженные».

Постановщик урока-спектакля – заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, художник– Юлия Кузнецова, хореограф – Виктория Пестова.

В спектакле заняты артисты: Андрей Казачков, Александр Якунин, Максим Фаустов, Мария Лозунова, Александр Кузнецов, Екатерина Крыгина, Анна Якушева, Анна Гараева, Андрей Заварухин, Никита Безруков.