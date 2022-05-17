О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»

В фойе Златоустовского театра «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) после двух месяцев работы завершилась фотовыставка «Моей судьбы мгновенья». Огромный интерес у жителей города она вызвала, прежде всего, именем автора - их знаменитого земляка Валерия Алексеевича Ростова, Почетного гражданина Златоуста, основателя завода «Стройтехника», известного мецената. Выставка была посвящена его памяти и 75-летию.

Для театра «Омнибус» Валерий Алексеевич - личность знаковая. Он был искренним почитателем театрального искусства и большим другом актёров Златоустовской драмы. Именно во время его деятельности между «Омнибусом» и заводом «Стройтехника» завязались крепкие связи и деловые отношения. Завод активно помогал театру решать хозяйственные вопросы, а к 90-летию театра преподнес щедрый подарок – входную парадную группу. В свою очередь театр всегда рад видеть на своих спектаклях заводчан, которые являются его постоянными зрителями, и всегда готов помочь в проведении торжественных мероприятий предприятия. Директор театра «Омнибус» Александр Сергеевич Романов и руководители завода – генеральный директор Виктор Николаевич Белов и его первый заместитель Александр Васильевич Трубченинов и сегодня продолжают развивать и укреплять сотрудничество.

В экспозицию фотовыставки вошло 65 фотографий. Они напомнили зрителям об их удивительно многогранном земляке и вызвали вот такие добрые слова:

«Огромная благодарность за прекрасный подарок жителям Златоуста и гостям города. Фотовыставка невероятно живая, яркая, душевная. Она раскрыла суть Человека с большой буквы», «Город должен знать героев нашего времени», «…искренне уважаем и помним великие дела великих людей».

Фойе театра «Омнибус» уже не первый год является своеобразным выставочным залом для талантливых мастеров разных жанров и возрастов. Эту деятельность театр продолжит и в следующем творческом сезоне.