17.05.2022
Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина
17.05.2022
О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»
17.05.2022
В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино
16.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
16.05.2022
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»
29.04.2022
В 31-ый раз Златоустовский театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
15.04.2022
«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
13.03.2022
Юбилею А. Н. Островского театр Златоуста посвящает «Лес»
23.11.2021
Театр Златоуста подарит к Новому году «Сокровища главного волшебника»
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022