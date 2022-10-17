О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»

Златоустовский театр «Омнибус» впервые представил секреты своего закулисья взрослым зрителям - сотрудникам Централизованной библиотечной системы. Прежде экскурсии в закулисную часть театра проводились в основном для школьников. А также гости увидели, как театр реальными делами участвует в волонтерском движении «Белгородский ангел».

«У театра и библиотеки города давние творческие контакты, - рассказывает заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова. – Мы постоянно приглашаем библиотекарей на свои спектакли, выручаем костюмами, принимаем участие в разнообразных мероприятиях. В свою очередь, библиотекари охотно открывают двери артистам, организуя их творческие встречи с горожанами, помогают с подбором необходимой литературы».

В этот раз знакомиться с театральным закулисьем пришли 26 библиотекарей - целый библиотечный «класс». Они с нескрываемым интересом, даже восторгом наблюдали работу осветителей, звукорежиссера, реквизиторского цеха, помощника режиссера, гримёра, костюмеров. А работники цехов с удовольствием делились с ними секретами своей профессии. Многие из них работают в театре по 10-15 и более лет, прекрасно разбираются во всех тонкостях и деталях своего дела. Во время экскурсии гостям удалось вживую понаблюдать за работой монтировщиков: на основной сцене во время их посещения разбирались декорации театрального урока-спектакля «Приглашение в театр».

Особенная нагрузка в последние дни легла на театральных мастериц-швей. Когда гости зашли в пошивочный цех, то увидели на полу рулоны синей ткани. В свободное от работы время и после окончания смены здесь шьют спальные мешки для участников военной операции. Уже готовы к отправке 16 спальников. Деньги на приобретение материалов для них поступают от неравнодушных жителей Златоуста, в том числе и от работников «Омнибуса». Так Златоустовский театр включился во Всероссийское волонтерское движение «Белгородский ангел», один из пунктов которого находится в Златоусте.

Экскурсия, включившая в себя и историческую справку о театре, и его сегодняшний день, показала, что «Омнибус» – живой организм, который в череде своих театральных дел всегда откликается на самые серьезные события в жизни города и страны.