17.10.2022
В Челябинске с сегодняшнего дня изменены схемы дорожного движения
17.10.2022
Андрей Ксензов заявил о скором окончании ремонта подземных переходов на проспекте Ленина
17.10.2022
О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»
17.10.2022
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»
16.09.2022
Новый театральный урок «Омнибуса» в новом учебном году
09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
10.08.2022
Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой
17.05.2022
О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022