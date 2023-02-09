09.02.2023
В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана
09.02.2023
Челябинцев приглашают признаться в любви к искусству
09.02.2023
Жительница Коркино спасает большого четвероногого добряка Мишутку с больной селезенкой
09.02.2023
В Златоусте полным ходом идет ремонт плотины на Айском водохранилище
09.02.2023
В Магнитогорске собирают идеи по благоустройству города
09.02.2023
ФСБ Челябинской область продолжает пресекать каналы незаконного сбыта оружия
Перенесены даты Бажовского фестиваля - 2023
24.11.2022
Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
15.06.2022
Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку
03.06.2022
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023