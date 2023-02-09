Перенесены даты Бажовского фестиваля - 2023

В этом году Бажовский фестиваль пройдет в Челябинской области с 30 июня по второе июля. Место проведения осталось прежним – Пластовский район, село Демарино.

Сроки сдвинулись из-за проведения молодежного форума Уральского федерального округа «Утро», чтобы у южноуральцев была возможность увидеть оба события.

Руководители самодеятельных творческих коллективов и мастера-ремесленники по всей стране уже начали подготовку к Бажовскому фестивалю, как сообщили в региональном министерстве культуры.

«2023 год объявлен Годом Педагога и наставника, поэтому на Бажовке будет много событий, посвященных наставничеству – мы познакомим наших гостей с руководителями известных и любимых коллективов», - делится подробностями директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.