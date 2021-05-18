Подписчики «Урал-пресс-информ» в соцестях смогут получить билеты на комедию в «Манекене»

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с театром «Манекен» объявляют розыгрыш двух билетов в одни руки на спектакль «Женитьба», который состоится уже в этот четверг, 20 мая.

Очень сложно поставить классические произведения на сцене, чтобы стало интересно. Кажется, всё уже было. А если попытаться поставить классику, следуя драматургу? Это трудно. Вроде бы, что нам до людей, живших в позапрошлом веке. Но вдруг их переживания, чувства и мысли также горячи и искренни, как наши, сегодняшние. Классика потому и называется классикой, что она для людей на все века. И если рискнуть прикоснуться к ней… Режиссёр Сергей Овинов рискнул. Российская классика: Николай Васильевич Гоголь. Одна из самых загадочных его пьес «Женитьба». Посмотрим, что у них получилось: у драматурга, режиссёра и актёров.

Для участия в розыгрыше нужно сделать репост записи о конкурсе себе на страницу, стать участником группы «Урал-пресс-информ» и театра «Манекен» в соцсети «Вконтакте».

Итоги конкурса мы подведем уже завтра, 19 мая, с помощью специального приложения.