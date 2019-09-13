При свете зеленой лампы зрители рассказывали о первой любви
Фото: 
Игорь Шутов
Культура
Сегодня, 15:34
Автор: 
Татьяна Марьина

В Челябинске проходит фестиваль-лаборатория иммерсивного театра PULSE. Спектакль «Совместные переживания» творческой группы «Эскизы в пространстве» (Центр имени Мейерхольда, Москва) посвящен воспоминаниям о первой любви.

Кажется, это невозможно – заставить человека, пришедшего в театр, рассказать личную историю в присутствии совершенно незнакомых людей, актеров и зрителей. Но можно, оказывается, создать неформальную, доверительную атмосферу, когда почему-то хочется это сделать. Или задуматься о том, как это было у тебя.

Спектакль «Совместные переживания» документальный. В основе его — интервью реальных людей, которые делятся воспоминаниями о своих первых увлечениях — детсадовских, школьных или университетских. Истории простые, очень жизненные. И каждый может вспомнить что-то похожее.

Автор проекта — режиссер кино и театра, мультипликатор и художница Виктория Привалова. Наверно, самая известная ее работа – мультфильм «Как Гоголь “Нос” написал», получивший массу наград на российских и зарубежных кинофестивалях. Пьесу написал драматург Евгений Казачков.

Спектакль длится 1 час 20 минут. Он начался, как только зрители переступили порог репетиционного зала Молодежного театра. Включилась фонограмма с записанными на диктофон голосами. Зрители двигались цепочкой по узкому коридору, превращенному в галерею «забытых вещей» на стенах. Потом они попадали в полумрак игрового пространства, построенного из стульев по принципу лабиринта-спирали. И в таком же порядке рассаживались.

Позже выяснилось, что вместе со зрителями в зал входили и актеры. Их невозможно было угадать. Просто в какой-то момент один из них «с места» подхватывал звучавшую историю. Когда на стене высвечивалась определенная цифра, актер делал паузу — и кто-то из зрителей произносил вслух фразу, записанную на карточке (их вручали каждому при входе).

Была еще и зеленая лампочка. Когда она зажигалась, можно рассказать свою собственную историю. И люди говорили, вступали в диалог. Даже молчание было говорящим. Актеры и зрители были равноправны.

А в финале спектакля на стенах по периметру появилась проекция звездного неба. И все рассказы, смешные и грустные, как будто перемешались, слились в одну общую историю. Наверно, это был самый сильный момент. Как будто артисты вместе со зрителями сотворили этот спектакль. Здесь и сейчас.

Автор: 
Татьяна Марьина
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