Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»

В Челябинске в субботу, 11 марта, в стенах центральной городской библиотеки имени Пушкина состоится встреча под названием «Даль свободного романа», посвященная 200-летию «Евгения Онегина».

К участию в ярком культурном событии приглашаются любители русской поэзии, желающие узнать побольше о самом известном и самом главном произведении Александра Сергеевича - гениальном романе Пушкина в стихах.

Пушкинское общество ждет челябинцев по адресу: улица Коммуны, 69. Начало – в 14 часов.

А тремя часами ранее, в 11 утра, в Коралловом зале Пушкинки состоится первое занятие курсов «Русский по субботам». Занятия помогут жителям южноуральской столицы изучить сложные случаи правил орфографии и пунктуации и подготовиться к Тотальному диктанту.