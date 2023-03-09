09.03.2023
В Челябинске передано в суд дело гендиректора ЗАО «Медсервис-регион»
09.03.2023
Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»
09.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)
09.03.2023
В Варненском районе вспомнили создателя мокшанского букваря Федора Завалишина
09.03.2023
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
09.03.2023
В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»
Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»
06.02.2023
Пушкинский кроссворд разгадают челябинцы в день памяти Александра Сергеевича
14.07.2022
Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев отметить единый День фольклора (6+)
05.06.2022
В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков
31.08.2021
Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на выставку «Герои мультфильмов в миниатюрах Владимира Королева»
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023