«Пушкинская карта» заработала в Миасском краеведческом музее

Посетить Миасский краеведческий музей (Челябинская область) за счет государства могут молодые россияне – владельцы «Пушкинской карты», на которую жителям страны с 14 до 22 лет начисляют по три тысячи рублей для посещения культурных мероприятий.

В музее оперативно была проведена подготовительная работа, приобретено необходимое оборудование, и сегодня он готов принимать молодых посетителей, интересующихся историей Южного Урала. Об этом рассказал на заседании депутатской комиссии по экономической и бюджетной политике Миасского городского собрания депутатов руководитель управления культуры администрации Миасса Данила Михеев.

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Помимо постоянной экспозиции сейчас в краеведческом музее работают выставки одежды 20-го века «Одежда как отражение эпохи», выставка словарей и энциклопедий «Вселенная в алфавитном порядке». Периодически проводится «ночь в музее», которая пользуется большой популярностью. Обычной практикой стало проведение квестов, мастер-классов и прочих мероприятий, ориентированных специально на молодых людей. Кстати, сегодня, 24 ноября, Миасскому краеведческому музею исполняется 101 год.

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Кроме «Пушкинской карты», как отмечает директор музея Дмитрий Кисленко, здесь принимают и банковские, работает терминал.