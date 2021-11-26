В Миассе избран новый почетный гражданин города

В Миассе (Челябинская область) на состоявшемся сегодня, 26 ноября, заседании 16-й сессии Собрания депутатов городского округа было принято решение об избрании почетного гражданина города.

Как сообщает пресс-служба Собрания депутатов Миасского городского круга, традиционно почетного гражданина избирают тайным голосованием в октябре, чтобы в День города, 18 ноября, состоялось торжественное вручение регалий. Однако, в этом году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, октябрьская сессия прошла в режиме онлайн, и возможности организовать тайное голосование не было. На ноябрьскую сессию депутаты собрались в привычном формате.

За кандидатуру Павла Зайцева было отдано 19 голосов. Павел Анатольевич - генеральный директор известной далеко за пределами Миасса IT-компании АО «Папилон». Компания занимается разработкой и внедрением биометрических и криминалистических систем для силовых структур России, сотрудничает с 43 странами мира.

Компания позиционирует себя как социально ориентированное предприятие, она активно занимается развитием спорта, в том числе создает условия для занятия горными лыжами в ГЛЦ «Райдер» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поддерживает «Папилон» и недавно открывшийся в Миассе «IT-cube», а еще строит детский сад-школу в микрорайоне на севере Миасса, где расположен офис фирмы, вкладывает средства в благоустройство этой территории. В ближайшее время предприятие намерено приступить к строительству круглогодичного ледового комплекса.

Фото: пресс-служба АО «Папилон»