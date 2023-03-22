Российское историческое общество высоко оценило книгу «Александр I на Урале»

Российское историческое общество опубликовало статью про уникальное книжное издание «Император Александр I на Урале», подготовленное директором Государственного исторического музея Южного Урала Владимиром Богдановским.

Изданная в декабре 2022 года книга получила высокую оценку исторического сообщества и вызвала много отзывов со стороны историков.

Российское историческое общество подчеркивает, что представленное издание по ряду причин может считаться единым историческим источником в рамках темы исследования поездки императора Александра I на Урал.

Во-первых, впервые документальные, иллюстративные, картографические материалы представлены в едином издании в хронологической последовательности, что также является подтверждением научной новизны.

Во-вторых, в рамках данной темы - также впервые - собраны иллюстративно-художественные материалы того исторического периода (1820, 1824, 1833 годы) - зарисовки Павла Свиньина, который подкреплял словесные описания визуальными образами. По итогам своей поездки на Урал в 1824-1825 годах он создал около 15 акварелей.

В данном издании документальные очерки Павла Свиньина представляют большое количество специфической и ценной информации, касающейся особенностей заводской службы, подробностей производства оружейных снарядов, работы станков, а также иные факты, доказывающие его высокий уровень компетентности как журналиста и ученого.

С ноября 1824 по 1827 год на страницах «Отечественных записок» Павел Свиньин публиковал подробную хронику высочайшего путешествия, большая часть которого была посвящена знакомству монарха с городами и заводами Урала.

В числе акварелей, представленных в книге, - «Пермь с противоположного берега реки Камы», «Саткинский завод», «Сысертский завод Турчаниновых», «Вид Екатеринбурга», «Илецкая Защита», «Златоустовский завод».

Кроме того, в издании опубликованы художественные работы 1820-1823 годов из книги-альбома Адольфа Купфера «Путешествие на Урал». Его рисунки в высоком качестве размещены на страницах данного издания, они дополняют визуальный ряд, также подтверждая исторические факты, представленные в тексте.

В-третьих, фактологические данные маршрута императора содержат точное время и даты поездки. Воссозданы точный маршрут и мероприятия с участием Александра I (в хронологическом порядке), его повестка дня.

Данные представлены и оформлены в виде приложений в конце книги, что позволяет соотносить их с основным текстом, отмечают в Историческом музее Южного Урала.

Кроме того, добавляют в музее, автор-составитель включил в издание современные фотографии тех мест, где проходил маршрут Александра I.