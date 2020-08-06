ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

С новыми метрами и собственным оркестром

Культура
Сегодня, 13:01
Размер текста

В обновленном здании детской филармонии Челябинска откроет студию Игорь Бутман

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход реконструкции здания детской филармонии в столице Южного Урала, закрытого более двух десятилетий назад. Он сообщил, что здесь планирует открыть свою студию знаменитый саксофонист Игорь Бутман.

Решение о реконструкции культурного объекта, построенного в 1984-м году, было принято в 2017-м году. Работы проводятся на средства регионального бюджета (на эти цели был выделен 171 миллион рублей). Детскую филармонию приводят в порядок по государственной программе "Капитальное строительство в Челябинской области".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря проводимой реконструкции вместимость зрительного зала возросла со 150-ти до 400 мест. Площади, на которых смогут предаваться творчеству детские коллективы, увеличатся в итоге на тысячу квадратных метров.

На первом этаже здания расположатся вестибюль и выставочные холлы. На втором этаже появится надстрой, у входной группы со стороны двора - пристрой. На втором этаже проектом реконструкции предусмотрены залы для репетиций, студии звукозаписи и библиотеки.

Алексей Текслер подчеркнул, что детская филармония является объектом, важным для всей Челябинской области. После реконструкции здесь появится серьезный концертный зал для детей. Кроме того, на базе филармонии планируется организовать детский симфонический оркестр.

"Здесь будут задействованы все четыре направления развития музыкального искусства (хоровое, классическое, эстрадно-вокальное, джазовое). Я уже переговорил с Игорем Бутманом, и он планирует организовать здесь студию", - сообщил Алексей Текслер.

Губернатор уверен: заждавшиеся дети и их родители будут счастливы, когда филармония наконец откроется. Это важное событие произойдет в 2021-м году.

В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 42 процента. Срок окончания работ по контракту - декабрь 2020 года. Наблюдается небольшое отставание от графика, но строители ускорятся и сдадут объект в установленные сроки. В этом главу региона заверил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

В новом году региональные власти совместно с минкультом Южного Урала приобретут для детской филармонии Челябинска свето-звуковое оборудование и музыкальные инструменты.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Культура
10.02.20 09:02
На пятом  фестивале Игоря Бутмана челябинцы услышат «Онегин-блюз»
Культура
09.07.19 18:28
Сотрудники Челябинской филармонии награждены почетными званиями и стипендиями Правительства РФ
Культура
10.05.16 16:57
В Челябинске увековечат память заслуженной артистки Майи Дробининой
Культура
01.04.16 14:47
«Барышня и гусар» - музыкально-поэтическая премьера «Малахита»
08.07.20 13:44
На Ильменском фестивале объявили победителей первого этапа
08.07.20 11:23
Публичная библиотека проведет День семьи, любви и верности в режиме онлайн
06.07.20 18:10
Год Сергея Герасимова в Челябинской области
05.07.20 11:27
За сутки в Челябинской области добавилось 136 случаев коронавируса
30.06.20 14:59
День своего рождения Исторический музей встретит с рекордной посещаемостью
29.06.20 12:08
Для вас поет Марат Нигматуллин
27.06.20 14:45
Алексей Текслер дал совет себе юному и всем молодым южноуральцам
26.06.20 09:26
Для вас поет ансамбль «Мировые песни»
25.06.20 10:28
Для вас поет Илья Сквирский
23.06.20 12:17
Исторический музей Южного Урала расскажет, как дети отдыхали летом сто лет назад
Общество
Сегодня, 10:47
Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀
Общество
Сегодня, 14:05
Фасад известного здания на площади Революции в Челябинске украсили новые часы
Новости
Сегодня, 13:28
Федерация
Продавших хрущевки россиян предложили освободить от налога
Сегодня, 13:26
Происшествия
Суд обязал ЧЭМК заплатить бывшим работникам миллион рублей за причиненный вред здоровью
Сегодня, 13:06
Происшествия
В Челябинской области стало меньше «фальшивок»
Сегодня, 13:04
Федерация
В России вооружат почтальонов
Сегодня, 12:04
Среда обитания
МЧС предупредило жителей Челябинской области об опасностях в период аномальной жары
Материалы рубрики
Вчера, 17:29
Культура
Российская сборная вновь претендует на главный приз Кубка мира по художественной фотографии
31.07.20 09:22
Культура
«Yamaha Music» проверила звучание новых роялей и пианино челябинского театра
28.07.20 17:51
Культура
Театрам и музеям Южного Урала по причине карантина уменьшили план работы
23.07.20 12:38
Культура
В Сатке краеведческий музей обзавелся мультимедиа-гидом
08.07.20 13:44
Культура
На Ильменском фестивале объявили победителей первого этапа
Теги
филармония
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика