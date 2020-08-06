С новыми метрами и собственным оркестром

В обновленном здании детской филармонии Челябинска откроет студию Игорь Бутман

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход реконструкции здания детской филармонии в столице Южного Урала, закрытого более двух десятилетий назад. Он сообщил, что здесь планирует открыть свою студию знаменитый саксофонист Игорь Бутман.

Решение о реконструкции культурного объекта, построенного в 1984-м году, было принято в 2017-м году. Работы проводятся на средства регионального бюджета (на эти цели был выделен 171 миллион рублей). Детскую филармонию приводят в порядок по государственной программе "Капитальное строительство в Челябинской области".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря проводимой реконструкции вместимость зрительного зала возросла со 150-ти до 400 мест. Площади, на которых смогут предаваться творчеству детские коллективы, увеличатся в итоге на тысячу квадратных метров.

На первом этаже здания расположатся вестибюль и выставочные холлы. На втором этаже появится надстрой, у входной группы со стороны двора - пристрой. На втором этаже проектом реконструкции предусмотрены залы для репетиций, студии звукозаписи и библиотеки.

Алексей Текслер подчеркнул, что детская филармония является объектом, важным для всей Челябинской области. После реконструкции здесь появится серьезный концертный зал для детей. Кроме того, на базе филармонии планируется организовать детский симфонический оркестр.

"Здесь будут задействованы все четыре направления развития музыкального искусства (хоровое, классическое, эстрадно-вокальное, джазовое). Я уже переговорил с Игорем Бутманом, и он планирует организовать здесь студию", - сообщил Алексей Текслер.

Губернатор уверен: заждавшиеся дети и их родители будут счастливы, когда филармония наконец откроется. Это важное событие произойдет в 2021-м году.

В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 42 процента. Срок окончания работ по контракту - декабрь 2020 года. Наблюдается небольшое отставание от графика, но строители ускорятся и сдадут объект в установленные сроки. В этом главу региона заверил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

В новом году региональные власти совместно с минкультом Южного Урала приобретут для детской филармонии Челябинска свето-звуковое оборудование и музыкальные инструменты.