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Фото: Официальная группа Полоцкой школы

Школьники Кизильского района изучают Аркаим

Пятиклассники Кизильского района (Челябинская область) в рамках проекта «Тур выходного дня» познакомились с древней историей родного края. В конце сентября 240 ребят из 14 школ побывали с экскурсией на Аркаиме, сообщают в пресс-службе заповедника.

Проект проводится при поддержке главы Кизильского района. Минувшим  летом команда учеников Полоцкой школы стала победителем конкурса, который проходил в рамках ежегодного Молодежного образовательного форума «Солнечный». Проект Полоцкой школы на тему «Тур выходного дня» стал лучшим среди одиннадцати заявок, представленных к защите.

Главная идея – рассказать как можно большему числу ребят об уникальной достопримечательности Южного Урала, имеющей славу необычного, таинственного и даже аномального места. Каждый школьник, посетивший Аркаим в рамках проекта, расскажет об этом своим друзьям, родителям, родственникам, которые в свою очередь захотят продолжить знакомство с историей древнего города.

Уникальность проекта заключается еще и в том, что на протяжении всего пути малышей сопровождают старшеклассники, организаторы проекта.

«К нам обратились из управления образования района. Конечно, мы не могли не откликнуться и поддержали инициативу ребят – все экскурсии в рамках проекта бесплатные, в том числе в музей. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится. Побольше бы таких хороших инициатив», - прокомментировал начальник отдела популяризации культурного наследия заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.

Отметим, это не единственный образовательный проект, направленный на изучение истории родного края. Сотрудники заповедника ведут активную просветительскую работу,  с начал года разработана и реализуется интерактивная программа «Прошлое в наших руках», ориентированная на учащихся 5-6 классов.

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26.09.2023 11:41

Челябинские мотогонщики привезли из Краснодара комплект медалей

26.09.2023 11:28

В Челябинске пройдет презентация книги «Челябинская область. 50 писателей и художников»

26.09.2023 11:11

В Челябинске пройдет традиционный Южно-Уральский профилактический форум

26.09.2023 11:02

В Челябинске подходит к концу двухлетний ремонт улицы Дарвина

26.09.2023 10:46

Защитники Новороссии ждут в своих рядах настоящих мужиков с Южного Урала

26.09.2023 10:41

В Магнитогорске появилась Стена Героев

26.09.2023 10:40

Челябинский центр искусств объявил творческий флешмоб ко Дню учителя

26.09.2023 10:32

В Челябинской области водитель погиб после столкновения машины с лосем

26.09.2023 10:18

«Джаз на большом органе»: неожиданные ансамбли и аранжировки ждут челябинцев

26.09.2023 10:02

Мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги

26.09.2023 09:31

Лисы из Южно-Уральского заповедника встречают пассажиров поезда

26.09.2023 09:08

Хвойные красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК

25.09.2023 23:09

В Челябинске первого ноября состоится уморительная комедия «Ни дать, ни зять!»

25.09.2023 21:51

Об особенностях гибкой черепицы