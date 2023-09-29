28.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
28.09.2023
Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России
28.09.2023
Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных
28.09.2023
Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория
28.09.2023
Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей
28.09.2023
В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
23.08.2023
Больше комфорта: туристический лагерь Аркаима преобразится к новому сезону
21.08.2023
На Аркаиме отметили День археолога лекциями и показом мультфильмов
15.08.2023
«Страна городов» насчитывает уже 33 населенных участка
14.08.2023
Завершился фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка»
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023