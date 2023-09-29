Школьники Кизильского района изучают Аркаим

Пятиклассники Кизильского района (Челябинская область) в рамках проекта «Тур выходного дня» познакомились с древней историей родного края. В конце сентября 240 ребят из 14 школ побывали с экскурсией на Аркаиме, сообщают в пресс-службе заповедника.

Проект проводится при поддержке главы Кизильского района. Минувшим летом команда учеников Полоцкой школы стала победителем конкурса, который проходил в рамках ежегодного Молодежного образовательного форума «Солнечный». Проект Полоцкой школы на тему «Тур выходного дня» стал лучшим среди одиннадцати заявок, представленных к защите.

Главная идея – рассказать как можно большему числу ребят об уникальной достопримечательности Южного Урала, имеющей славу необычного, таинственного и даже аномального места. Каждый школьник, посетивший Аркаим в рамках проекта, расскажет об этом своим друзьям, родителям, родственникам, которые в свою очередь захотят продолжить знакомство с историей древнего города.

Уникальность проекта заключается еще и в том, что на протяжении всего пути малышей сопровождают старшеклассники, организаторы проекта.

«К нам обратились из управления образования района. Конечно, мы не могли не откликнуться и поддержали инициативу ребят – все экскурсии в рамках проекта бесплатные, в том числе в музей. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится. Побольше бы таких хороших инициатив», - прокомментировал начальник отдела популяризации культурного наследия заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.

Отметим, это не единственный образовательный проект, направленный на изучение истории родного края. Сотрудники заповедника ведут активную просветительскую работу, с начал года разработана и реализуется интерактивная программа «Прошлое в наших руках», ориентированная на учащихся 5-6 классов.