24.08.2021
Открытого горения в лесничестве Пластовского района больше нет, тлеет лесная подстилка
24.08.2021
На Таганае создают экскурсионный маршрут в окрестностях Центральной усадьбы
24.08.2021
«Сказ об Аркаиме» вышел в лидеры международной премии «На Благо Мира»
23.08.2021
Текслер оценил в Чурилово дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот
23.08.2021
Алексей Текслер дал старт VIII Кубку губернатора по хоккею
23.08.2021
НМУ в Челябинской области сохранятся еще двое суток
«Сказ об Аркаиме» вышел в лидеры международной премии «На Благо Мира»
16.08.2021
Для обжига скульптуры на Аркаиме ушло пять кубометров дров
10.08.2021
На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
06.08.2021
Из-за ковида отменили Крынку на Аркаиме
04.08.2021
Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021