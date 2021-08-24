«Сказ об Аркаиме» вышел в лидеры международной премии «На Благо Мира»

Анимационный фильм «Сказ об Аркаиме», созданный в Челябинской области, номинируется на международную премию «На Благо Мира». Работа сразу же попала в тройку лидеров в номинации «Анимация», а сейчас находится на первой строчке.

Мультфильм произведён челябинской студией анимации «Видимо-невидимо» по заказу заповедника «Аркаим» при поддержке министерства культуры Челябинской области.

«Премьера была приурочена к международной акции «Ночь музеев-2021», прошла с успехом, мультфильм можно посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале. Показываем его в музее для детской аудитории. А вообще планируем сделать целую серию мультфильмов», - поделился планами директор заповедника Валерий Волик.

Мультфильм «Сказ об Аркаиме» полностью историчен. Он показывает один день жителей бронзового века в уральской степи. Посредством сказочной формы юный зритель узнает, как и где жили древние аркаимцы, какими ремёслами владели, как одевались, как плавили металл и лепили горшки. Здесь же можно увидеть анимационную реконструкцию древнейшей в мире колесницы, найденной неподалёку от поселения Аркаим.

Как сообщает пресс-служба заповедника, на сегодняшний день у челябинского мультфильма 35 соперников из разных городов и самый высокий рейтинг – 8.1

В конкурсе участвуют полнометражные и короткометражные фильмы, вышедшие в 2020-2021 годах. Конкурс проходит в два этапа, финалистов выбирают зрители путем голосования на портале «На Благо мира», а победителей определят эксперты, в числе которых известные деятели искусства и культуры.



СПРАВКА

Премия «На Благо Мира» была учреждена в 2011 году по инициативе народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.

Номинантами премии могут стать авторы творческих произведений и социальных проектов, созданных на русском языке в любой стране мира.

Лучших выбирают по 12 номинациям. Победители получат статуэтку, сертификат и денежные призы. Обладателю Гран-при полагается 500 тысяч рублей.