Снежную скульптуру «Лебедь, рак и щука» создает челябинский художник на фестивале в Кургане

В Фестивале снежных фигур, развернувшем свои площадки в Городском саду Кургана в эти выходные дни, участвует художник-керамист из Челябинска Павел Пахаруков. Он создает многофигурную композицию по мотивам басни Кылова «Лебедь, рак и щука».

Снег как рабочий материал для поклонника гончарного искусства, преподавателя Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского и члена Союза художников России, конечно, неподатливый, но это его не остановило. Вдохновляют его стихи о зиме, как он сам признался гостям фестиваля. Рядом с челябинцем свои скульптуры создают художники из Тюмени, Иркутска, Екатеринбурга, других городов Урала и Зауралья. Одни выбрали сюжеты по мотивам русских сказок и лепят из снега трех богатырей и лисичку со скалочкой, а другие философствуют, например, создавая улитку с парусом на спине, третьи воздают дань патриотизму.

За два дня работы в Городском саду Кургана появятся 12 профессиональных работ и 10 малых снежных форм, как сообщает пресс-служба администрации Кургана. Все скульптуры, как фестиваль в целом, возрожденный после перерыва, должны стать первым подарком жителям области к 80-летнему юбилею. Он проходит в соседнем регионе под девизом «80 подарков Курганской области».

«Уже в понедельник, 30 января, все снежные скульптуры будут готовы, начнёт работу жюри фестиваля, состоящее из членов Курганского регионального отделения Союза художников России. Жюри подведет итоги фестиваля и определит лучшие скульптуры», – говорится в сообщении администрации Кургана.