Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому

Солист Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Денис Прокопьев покорил жюри международного конкурса, посвященного Стравинскому.

Итоги конкурса подвели в Санкт-Петербурге. У голосистого челябинца – диплом лауреата второй степени в номинации «Академический вокал».

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, музыкальное состязание проходило в дистанционном формате. Конкурсантов оценивали солисты Мариинского театра, Московской консерватории, ведущие деятели в области исполнительского искусства из России и других стран. В состав комиссии по академическому вокалу вошли белорусский оперный певец Владислав Сулимский, китайская оперная певица Муя Вэнь, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук. Жюри возглавил главный дирижер и руководитель Михайловского театра Михаил Татарников.

Денис Прокопьев отправил на конкурс записи с арией Герцога из оперы «Риголетто» Верди, каватину Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти, а также речитатив и каватину Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь» Бородина. Жюри отметило, что артист обладает «красивым, большим голосом» и присудило исполнителю второе место.

Сейчас Денис Прокопьев разучивает партию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Солист также примет участие в новых спектаклях этого сезона: опере «Турандот» Пуччини, которую зрители увидят в декабре, и мюзикле «Алые паруса». Премьера этого спектакля по мотивам одноименной повести Александра Грина на музыку Максима Дунаевского состоится седьмого и восьмого октября.