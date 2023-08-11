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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Национальный парк «Зюраткуль» (Челябинская область) – это рай на земле: каждый, кто хоть раз побы
11.08.2023

Печально известную грунтовую дорогу к Зюраткулю сменит шестиметровая асфальтированная трасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 11 августа, была предпринята попытка пролёта на Москву одного беспилотника. Дрон сбит
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.08.2023

На подлете к Курску сбиты два беспилотника
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2023

Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2023

В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2023

В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2023

Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2023

Житель Челябинска арестован за изнасилование восьмилетней девочки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2023

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11.08.2023 16:12
Фото: Предоставлено театром оперы и балета имени Глинки

Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»

На федеральном телеканале «Культура» готовятся к выпуску новые сезоны передач «Большие и маленькие» и «Большой балет». Героями проектов стали ведущие солисты и артисты челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

Телевизионный конкурс «Большие и маленькие» посвящен детской и юношеской хореографии. Ведет проект народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова. В этом году оргкомитет программы получил более 800 заявок. На съемках в столице встретились 80 хореографических коллективов и солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Иркутска, Екатеринбурга и других городов. Героями пятого сезона программы стали и артисты челябинской балетной труппы Дарья Ладыко и Данил Уразаев. Поддерживала юных исполнителей их педагог из Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского – заслуженная артистка России Татьяна Сулейманова.

Еще один популярный проект канала «Культура» – «Большой балет». В истории отечественного телевидения это первый конкурс, посвященный искусству классического танца. Ведущие программы – Светлана Захарова и заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб. В составе жюри – народные артисты СССР Габриэла Комлева, Олег Виноградов; народные артисты России Мария Александрова и Фарух Рузиматов. В старшую группу конкурсантов вошли шесть дуэтов из Мариинского театра, Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета, Большого театра Республики Узбекистан, труппы «Балет Лауры Алонсо» (Куба), а также представители Челябинского театра оперы и балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев. На протяжении всех съемочных дней челябинских солистов сопровождала педагог-репетитор, народная артистка России Татьяна Предеина.

Премьеры новых сезонов программ «Большие и маленькие» и «Большой балет» запланированы на 2023-2024 год, рассказала пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

Челябинский театр имени оперы и балета имени Глинки
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Национальный парк «Зюраткуль» (Челябинская область) – это рай на земле: каждый, кто хоть раз побы
11.08.2023

Печально известную грунтовую дорогу к Зюраткулю сменит шестиметровая асфальтированная трасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 11 августа, была предпринята попытка пролёта на Москву одного беспилотника. Дрон сбит
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Предпринята попытка пролёта беспилотника на Москву
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 11 августа 2023 года, с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз 2.1б» с первой почт
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.08.2023 15:05

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Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева

09.08.2023 11:26

Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

09.08.2023 11:14

В Аргаяше за сутки выпала почти месячная норма осадков, в Челябинске – четверть нормы

09.08.2023 10:50

В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков

09.08.2023 10:35

В летней конной школе Челябинска пройдут показательные выступления

09.08.2023 10:17

Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять

09.08.2023 09:24

На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года

09.08.2023 09:18

ММК внедрил цифрового двойника гидросистемы

09.08.2023 09:12

В Челябинский театр кукол возвращается «Человек в футляре»