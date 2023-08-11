Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»

На федеральном телеканале «Культура» готовятся к выпуску новые сезоны передач «Большие и маленькие» и «Большой балет». Героями проектов стали ведущие солисты и артисты челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

Телевизионный конкурс «Большие и маленькие» посвящен детской и юношеской хореографии. Ведет проект народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова. В этом году оргкомитет программы получил более 800 заявок. На съемках в столице встретились 80 хореографических коллективов и солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Иркутска, Екатеринбурга и других городов. Героями пятого сезона программы стали и артисты челябинской балетной труппы Дарья Ладыко и Данил Уразаев . Поддерживала юных исполнителей их педагог из Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского – заслуженная артистка России Татьяна Сулейманова.

Еще один популярный проект канала «Культура» – «Большой балет». В истории отечественного телевидения это первый конкурс, посвященный искусству классического танца. Ведущие программы – Светлана Захарова и заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб. В составе жюри – народные артисты СССР Габриэла Комлева, Олег Виноградов; народные артисты России Мария Александрова и Фарух Рузиматов. В старшую группу конкурсантов вошли шесть дуэтов из Мариинского театра, Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета, Большого театра Республики Узбекистан, труппы «Балет Лауры Алонсо» (Куба), а также представители Челябинского театра оперы и балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев . На протяжении всех съемочных дней челябинских солистов сопровождала педагог-репетитор, народная артистка России Татьяна Предеина .

Премьеры новых сезонов программ «Большие и маленькие» и «Большой балет» запланированы на 2023-2024 год, рассказала пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.