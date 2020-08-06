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Специалисты просят челябинцев о помощи в поиске светящихся зданий

Культура
Сегодня, 17:12
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Автор: 
Евгения Александрова

Специалисты просят жителей Челябинска о помощи в поиске светящихся зданий.

О том, какие объекты южноуральской столицы уже имеют подсветку, хотят знать сотрудники отдела перспективного развития челябинского управления по архитектурно-градостроительному проектированию. Это нужно им для работы.

"Наш отдел подчеркнуть красоту Челябинска и создаёт концепцию подсветки зданий. Помогите найти здания, на которых уже есть подсветка - отметьте их на карте и прикрепите фото", - попросили специалисты.

Для этого челябинцам нужно попасть сюда. Попав на портал «Чего хочет город», посвященный архитектурной подсветке областного центра, нужно нажать синюю кнопку «Предложите идею» и заполнить форму.

В списке направлений выбрать «Освещение», прикрепить чёткую фотографию здания, на котором видно архитектурную подсветку, и указать локацию.

"Подсветка, которую мы просим вас отметить на карте, подчеркивает фасады полностью. Есть примеры, когда светятся только первые этажи (входные группы и вывески) - это не относится к архитектурной подсветке и нам не подходит. Вот, что мы имеем в виду, говоря про архитектурную подсветку", - пояснили в городском управлении архитектуры, добавив, что основой хорошего дела является командная работа.

 

Фото предоставлено управлением архитектуры Челябинска

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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