Спектакли в театре «Манекен» смогут смотреть люди с нарушением зрения

В 2021 году театр «Манекен» получил два гранта в рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»: на организацию тифлокомментирования и на получение оборудования для тифлокомментирования.

В рамках использования гранта начинаются показы спектаклей. Уже шестого октября в 18:00 спектакль «Ромео и Джульетта» смогут посмотреть зрители с нарушением зрения. Театр посетят члены Челябинского общества слепых. А поможет в восприятии постановки тифлокомментатор Татьяна Денисова.

Тифлокомментатор — это специалист, осуществляющий лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений, прошедший обучение в институте РЕАКОМП. Зрители наденут наушники и будут слышать её голос во время спектакля.

В театре отмечают, что в процессе работы тифлокомментатор находится в отдельном помещении, откуда видно сцену, но её не слышат остальные зрители. Таким образом, тифлокомментирование никак не мешает другим гостям театра наблюдать за ходом спектакля.

Так же тифлокомментированием будут обеспечены ещё два спектакля театра «Манекен»: «Сотворившая чудо» и «Золушка».

Ближайшие показы спектакля «Сотворившая чудо» состоятся 15 октября, 14 и 16 ноября в 18.00. «Золушку» можно будет посмотреть 17 октября и 21 ноября в 12:00.

Грант получен в рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».