Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр

Хореографический ансамбль «Ералаш» стал золотым призёром XIV Молодежных Дельфийских Игр стран СНГ 2022 года.

В этом состязании, проходившем в Душанбе 16 октября, участвовало более 600 победителей игр из государств СНГ. «Ералаш» входил в состав сборной России, а соперниками его были лучшие коллективы Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области, эта награда уже не первая для талантливых южноуральцев. Так, в апреле этого года на Молодёжных Дельфийских играх России, которые проходили в Красноярске, Челябинская область получила две золотых и две бронзовых награды.