Театр «Манекен» открывает 60-й юбилейный сезон постановкой «Король-Олень»

Челябинский театр «Манекен» открывает 60-й юбилейный сезон премьерой спектакля «Король-Олень» (16+).

Работу по мотивам сказки Карло Гоцци выпускает режиссёр Сергей Овинов вместе с большой командой постановщиков.

«Давным-давно Карло Гоцци написал сказку «Король-Олень» для венецианского театра. А совсем недавно по её мотивам Сергей Плотов написал свой вариант. Почему? Может быть, потому что у них с Гоцци много общего: оба они драматурги острые на язык, язвительные, с безграничной фантазией. Оба поэты», - отмечают в «Манекене».

А театр решил поставить по пьесе Плотова спектакль. Почему? И почему именно сказку? Может быть, потому что сказка – это вымышленный рассказ о героях или о волшебных событиях и приключениях, и это именно то, чего нам так не хватает в обыденности. А может быть, потому что сказка совершенно иррациональна. В ней напрочь отсутствуют законы и логика. Узнал волшебник Дурандарте, что у короля Дерамо проблемы с выбором невесты, – превратил своего слугу в статую и подарил королю, чтобы статуя подсказывала, какая из претенденток лжет. В результате король женился по любви, а статуя ожила и ушла. Зачем дарил? Он еще и второй подарок сделал, из-за которого потом жуткие катаклизмы произошли! И это все ничем не объясняется. Просто так происходит, это же сказка. Но, согласитесь, в том, что не нужно все объяснять, есть своя прелесть! Артисты могут просто подурачиться, вволю поиграть.

И, наконец, почему сказка для взрослых? «Сказка ложь, да в ней намек...» – говорили предки. В сказке речь пойдет о вещах достаточно серьезных, с которыми все сталкиваются во взрослой жизни. Детям это будет просто неинтересно.

Теперь осталось самое просто и самое приятное – прийти в театр «Манекен», сесть в зрительном зале и посмотреть спектакль.

Режиссер-постановщик – Сергей Овинов

Художник–постановщик – Сергей Александров

Музыкальное оформление – Михаил Соболев

Композитор – Александр Деревягин

Режиссёр по пластике – Степан Баннов

Педагог по вокалу – Анастасия Бородина

Художник по свету – Дмитрий Морозов

Проекционное оформление – Андрей Бахирев.

Адрес театра: ул. Пушкина, 64.

Телефон кассы: + 7 (351) 263-42-24.

Администраторы: + 7 (351) 263-55-85.

Билеты можно приобрести в кассе театра, во всех отделениях городских зрелищных касс и на сайте театра.