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Театр «Омнибус» принял участие в «Европейских днях наследия»

Златоустовский театр «Омнибус» (Челябинская область) получил благодарственное письмо от организаторов уникального проекта – «Европейских дней наследия». В мероприятиях этого проекта театр принимал участие осенью прошлого года.

«Европейские дни наследия проходят с 1991 года по инициативе Совета Европы и Европейской комиссии. Участниками этого проекта стали 50 стран, подписавших Европейскую культурную конвенцию. Главная цель Института Дней наследия – объединить людей с различными культурными традициями; повысить осведомленность граждан европейских стран о богатстве и разнообразии культур, а также противодействовать всяческим проявлениям расизма и ксенофобии, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова.

Этот проект реализуется ежегодно в сентябре в странах-подписантах Европейской культурной концепции, в том числе и в России. По традиции страны-участницы проводят дни открытых дверей на объектах культурного наследия, организуют тематические образовательные программы и экскурсии. В Российской Федерации национальным координатором Европейских дней наследия является Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.

В прошедшем году проект был реализован в России под девизом «Наследие и образование». В программе приняли участие 48 учреждений из 118 населенных пунктов Российской Федерации.

Златоустовский театр, впервые участвующий в этом проекте, предоставлял запись двух спектаклей - драматической легенды «Ущелье крылатых коней» К. Скворцова и театрального урока-спектакля «Приглашение в театр» И. Кручининой. Оба получили высокую оценку, о чём свидетельствует присланное письмо.

Информация об этих спектаклях, а также о других российских мероприятиях отображена на интерактивной карте официального Совета Европы.

Фото Н. Заботина и В. Накорякова