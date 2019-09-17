Театр современного танца открывает 27-й театральный сезон

Сегодня, 17 сентября, самый известный театральный коллектив Челябинска — театр современного танца Ольги Пона — в 27-й раз открывает сезон. На площадке Манекена в 18-30 зрители увидят премьеру «Антиципации» и спектакль «Несинхронно», включенный в список претендентов на соискание премии "Золотая маска" 2020 года.

Героини спектакля «Несинхронно» — восемь девушек-танцовщиц, которые любят, ревнуют, воспитывают детей и хотят быть счастливыми. Они рассказывают о себе и о том, что значит быть танцовщицей. Произносят слова, а мыслят движениями. И танцуют даже во сне.

Эту работу хореограф и художественный руководитель труппы Ольга Пона создавала в сотрудничестве со своими танцовщиками. В прошедшем сезоне спектакль с успехом прошел в Челябинске, не раз участвовал в российских и международных фестивалях современного танца. По мнению экспертов, он претендует на соискание премии «Золотая маска» в 2020 году.

Премьерный спектакль сегодняшнего вечера — «Антиципация» — это самостоятельная работа трех танцовщиков труппы. Это Дмитрий Чегодарь, Рафаэль Тимербаков и Татьяна Крицкая, которые готовились к премьере полгода, репетируя в свободное от работы и гастролей время.

Название они придумали непростое — «Антиципация», что в переводе с латинского означает «предвосхищение». Но для идеи, которая их увлекла — создать пластический спектакль-триллер — оно очень даже подходит.

«Любимый комплимент наших танцовщиков – вопрос зрителей во время спектакля: «А танцевать-то будут?»,— рассказывает один из авторов Дмитрий Чегодарь.— Придумывая «Антиципацию», мы пытались выйти из зоны комфорта и найти такие режиссерские решения, чтобы происходящее на сцене было похоже не на танцевание, а скорее на существование. Хотелось, чтобы сюжетное напряжение в зале было таким же, как во время просмотра захватывающего фильма».

Напомню, что Рафаэль и Дмитрий не первый раз занимаются постановкой. Они поставили два спектакля — «Легенда» и «Год без любви». Премьера «Антиципации» для них и для Татьяны Крицкой — новый опыт.

По словам Ольги Пона, танцовщикам дается полная творческая свобода:

«Я их не отсматриваю, не контролирую. Они покажут сегодня то, что придумали. И для меня это тоже будет сюрприз».