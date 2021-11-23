23.11.2021
600 километров нити: для челябинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге создали чудо-занавес
23.11.2021
Директора златоустовского завода будут судить за уклонение от уплаты в бюджет 55 миллионов
23.11.2021
Челябинский «Полонез Огинского» стал лауреатом международного фестиваля
23.11.2021
Театр Златоуста подарит к Новому году «Сокровища главного волшебника»
23.11.2021
Привитые южноуральцы получат скидку на билеты в театры, музеи
23.11.2021
В Челябинской области продолжает расти суточная заболеваемость ковидом
Театр Златоуста подарит к Новому году «Сокровища главного волшебника»
02.11.2021
Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой
08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
15.08.2021
«Ход конём» выбрал Златоустовский «Омнибус» для открытия нового сезона
22.09.2020
В «Омнибусе» 101-й театральный год открывает «Старший сын»
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021