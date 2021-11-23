Театр Златоуста подарит к Новому году «Сокровища главного волшебника»

Златоустовский театр «Омнибус» (Челябинская область) активно готовится к встрече Нового 2020 года. В эти дни творческий коллектив приступил к работе над музыкальной сказкой «Сокровища главного волшебника» по пьесе Дмитрия Голубецкого.

Зрителей ждет невероятная история, хотя под Новый год они как правило и случаются. Но в этой сказочной истории подарки, украденные пиратами у Деда Мороза, вызвались отыскать не совсем обычные волонтёры - Леший с Бабой Ягой.

«В предстоящие новогодние праздники, как и в прошлом году, из-за пандемии будут отменены хороводы вокруг елки в фойе театра, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - Но встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой обязательно состоится. И не только в сказке, но и в короткой интермедии перед спектаклем, в которой главные сказочные герои будут поздравлять юных зрителей с наступающим Новым Годом.»

Над сказочными приключениями вместе с артистами фантазирует режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. Зимнюю красоту на сцене создаёт художник-постановщик Лилия Файзулина. Музыку к песням сочиняет заслуженный работник культуры РФ Александр Романов. Над хореографическими номерами работает Виктория Пестова.

В волшебной зимней сказке, которую с нетерпением ждет детвора, занята почти вся труппа театра.

Премьера спектакля запланирована на 18 декабря. С новой сказкой «Омнибус» намерен принять участие в традиционном (пятом) новогоднем фестивале «Морозко».

Напомним, по итогам предыдущего фестиваля театр Златоуста был удостоен трёх высших наград за две роли второго плана (Александр Антонов за роль Царя и Марианна Новицкая за роль Бабы Яги) и за оригинальную музыку (Александр Романов) в спектакле режиссёра Бориса Горбачевского «Емелин Новый год».