Текслер: Эта неделя для Магнитогорска - особенная

Текущая неделя будет для Магнитогорска особенной, анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице. Во втором по величине городе Южного Урала проводится юбилейный Фестиваль театров малых городов.

Глава региона поблагодарил народного артиста России, художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова за решение провести в Магнитке двадцатый фестиваль.

«Для наших городов такие масштабные культурные события очень важны. Есть потребность в большом и серьезном искусстве. Лучшее этому подтверждение - десять тысяч жителей Магнитогорска, которые пришли на открытие фестиваля к монументу “Тыл – фронту”», - считает Алексей Текслер.

Торжественная церемония открытия Фестиваля театров малых городов России с состоялась на набережной у памятника «Тыл – фронту».

«Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером, народным артистом РФ Евгением Витальевичем Мироновым и начальником управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексеем Юрьевичем Коваленко дали старт ХХ Фестивалю театров малых городов России», - поделился на своей странице глава Магнитогорска Сергей Бердников.

По словам мэра, на набережной был настоящий аншлаг. Со всех уголков России в Магнитку приехали лучшие театральные коллективы, чтобы представить свое искусство авторитетному жюри, коллегам и широкой публике. Глава выразил уверенность, что за эти дни участники фестиваля познакомятся с историей Магнитогорска и Челябинской области и увезут с собой частичку Южного Урала в своем сердце.

Для зрителей прозвучал спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в постановке Марины Брусникиной с участием Евгения Миронова и Марины Александровой. Спектакль поддержал челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова.

Руководители города и области также прогулялись с гостями по магнитогорской набережной. На эту неделю Магнитогорск стал театральной столицей России.

На фестивале в течение недели свои лучшие работы покажут 16 творческих коллективов со всей страны. Жюри фестиваля во главе с режиссером Маратом Гацаловым в ближайшую неделю предстоит выбрать спектакли-победители, которые по традиции будут представлены на сцене Театра Наций в Москве.

«Работы будут обсуждать, спорить - впечатления у зрителей останутся надолго, - уверен Алексей Текслер. - А гости больше узнают про Челябинскую область и, уверен, уедут с чувством гордости, что побывали в Магнитогорске. Городе трудовой доблести, который развивается, становится лучше и красивее. И полюбят наш регион, как любим его мы.