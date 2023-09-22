Традиционные ремесла Челябинской области собрали на выставке «Урал многоликий»

Челябинский центр народного творчества приглашает на выставку «Урал многоликий», где представлено более 200 работ от сотни мастеров. IX областная выставка декоративно-прикладного искусства собрала современные художественные изделия в традиционных техниках со всего Южного Урала.

В 2023 году проект «Урал многоликий» проходит под девизом «Мастер славен учениками» и посвящен Году педагога и наставника в России. В экспозиции показаны работы мастеров-наставников и их учеников самых разных возрастов. Оценить развитие народных ремесел в Челябинской области можно в галерее искусств «Апрель», расположенной на втором этаже Центра народного творчества по адресу ул. Первой Пятилетки, 17.

Здесь представлены работы мастеров из 18 территорий Южного Урала: домотканые половики из троицкого дома творчества «Юность» работы мастера Ирины Зянкиной и ее учеников, плетение из лозы мастера Александра Балдина и его ученицы Дарьи Евстигнеевой из миасского дома народного творчества. Поселок Березовский Увельского района демонстрирует работы Ольги Липиховой и ее учениц из кружка «Пестрые нити». Рафиля Касьянова и Софья Гарипова из Миасса показали стенд с национальными куклами, изготовленными по мотивам башкирских мифов. Художник из поселка Бреды Тамара Кудиш и ее ученица Татьяна Куманова привезли на выставку петриковскую роспись.

От профессиональной традиционной школы в экспозиции присутствуют мастера по керамике Павел Пахоруков и Александр Пурик со своими учениками. Кроме того, есть работы семейной династии Деняевых из Нагайбакского района, в которой отец и сын имеют звания народный мастер-ремесленников Челябинской области.

На выставке присутствуют авторские работы, выполненные в народном стиле. Традиционные мотивы читаются в работах Анастасии Латунович из Копейска и ее учеников возраста 55+. Они представили коллективную работу — панно со сказочными птицами. Другая коллективная работа с общей темой представлена кукольниками студии «Жаворонок» и ее руководителем Надеждой Шитяковой из Коркино. Яркие художественные истории из лоскутов можно увидеть в работах Людмилы Качуро из Златоуста и ее учениц.

Один из главных постулатов традиционных ремесел — это наставничество, — рассказывает куратор выставки, заведующая отделом народных художественных промыслов и ремесел Елена Артюшкина. — На выставке можно получить ответ на вопрос, будет ли продолжаться история традиционного ремесла в нашем регионе, есть ли последователи».

По итогам проекта «Урал многоликий» жюри выберет лучших мастеров и наставников. Выставка в челябинском центре народного творчества продлится до 30 октября.