«Три сестры» - первая премьера весны Челябинской драмы

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова 25 и 26 марта, в преддверии двух знаменательных праздников – Дня работников культуры и Международного Дня театра - состоится первая премьера весны. Новое оригинальное прочтение хорошо известной, но при этом самой загадочной пьесы А.П. Чехова «Три сестры», которую сам писатель называл «сложной, как роман», представит зрителям молодой режиссер из Перми Марк Букин.

- Спектакль «Три сестры» в прочтении молодого режиссера Марка Букина – это не хроники несчастливой жизни, а извечная модель российской действительности, где «люди обедают, пьют чай, носят пиджаки, а в это время рушатся их судьбы», - рассказывает заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова - Все герои страдают неизлечимым недугом - бесплотными мечтами и томительным ожиданием какого-то грядущего жизненного перелома. Но жизнь жестоко обманывает… Мечты об иллюзорном будущем превращают реальное настоящее лишь в декларацию о намерениях, которые никогда не будут реализованы. Когда же последняя надежда на изменения безжалостно отнята, драма повседневности перерастает в трагедию неизменности, а сами беспомощные романтики вот-вот окажутся раздавленными неумолимым и необратимым ходом времени. Однако вопреки всему им «чертовски хочется жить!» А значит, пока остается это желание, столь же естественно для них стремление верить, искать смысл, пытаться заглянуть в будущее».

Стоит отметить - такого Чехова челябинские театралы еще не видели. В новой сценической версии чеховской драмы сестёр будет не трое, а девять. Каждую из ролей в новом спектакле исполнят три актрисы. По замыслу режиссёра три жизненных этапа каждой из героинь - это попытка остановить время и столкнуть в одном пространстве три поколения чеховских сестёр. Тогда классика относительно современности приобретает новые очертания, заиграет еще неоткрытыми смыслами.

Вот что по этому поводу говорит сам Марк Букин:

«Понимаем ли мы цену времени? Осознанно ли мы его используем? Обгоняем ли мы его, не замечая ничего вокруг, или наоборот – расходуем напрасно? Возможно ли объективно посмотреть на самих себя в прошлом? Или же попытаться реально представить своё будущее? Заглянуть в него, как в зеркало, и увидеть там не искажённую рябь на воде, а реальное отражение самих себя. Это не частная история, а история про всех нас. Мы все оказались героями пьесы, которые мечтают о непременно счастливом будущем и томятся в ожидании перемен. Такова извечная модель».

О режиссёре. Марк Букин родился 30 октября 1992 г ода в селе Новоникольск Приморского края. В 2015 году окончил Дальневосточную государственную академию искусств (ДВГАИ) по специальности «актер драматического театра и кино». Затем магистрант Московского института современного искусства по специальности «режиссура драмы», мастер курса – Борис Мильграм.

В Пермском академическом Театре-Театре с 2016 года. С марта 2017 года и по сегодняшний день является участником творческой лаборатории под руководством режиссёра, художественного руководителя театра «Ленсовета» Юрия Николаевича Бутусова.

В спектакле «Три сестры» молодого пермского режиссёра заняты: Анастасия Павлова, Лариса Меженная, Наталья Катасонова, Анна Каймашникова, Дмитрий Олейников, Татьяна Каменева, Елена Дубовицкая, Галина Степанова, Мария Трофимова, Карина Исмаилова, Ольга Побродилина, Михаил Гребень, Екатерина Зенцова, Александр Бауэр, Антон Дмитров, Денис Кирш, Владислав Коченда, Александра Леонова.