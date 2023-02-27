27.02.2023
Заказав тест-драйв, судебные приставы Челябинска забрали машину
27.02.2023
Челябинцев приглашают бесплатно привить питомцев от бешенства
27.02.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
27.02.2023
В Челябинской области отменили часть автобусных рейсов из-за непогоды
27.02.2023
Молодые семьи Челябинска получили свидетельства на получение социальной выплаты на жилье
27.02.2023
В Челябинске усилят обработку дорог противогололедными материалами
Тысячи челябинцев и гостей города разгулялись на Масленицу
27.02.2023
В женской колонии Челябинска ярко и вкусно проводили зиму
26.02.2023
В Прощеное воскресенье в Челябинске пройдут масленичные гуляния
26.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
22.02.2023
В среду у православных – Лакомка, теща потчует блинами зятя
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023