Тысячи челябинцев и гостей города разгулялись на Масленицу

Народные гуляния «Широкая масленица», состоявшиеся в воскресенье, 26 февраля, собрали в парках Челябинска около 12 тысяч человек.

Такую цифру озвучил на аппаратном совещании в понедельник, 27 февраля, заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, около двух тысяч челябинцев и гостей южноуральской столицы веселились в горсаду имени Пушкина, три тысячи – в Саду Победы. Самыми масштабными оказались народные гуляния по случаю проводов зимы в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Сергей Авдеев поблагодарил сотрудников УМВД России по городу Челябинску за охрану общественного порядка на Масленицу.

«Никаких инцидентов допущено не было», - отметил чиновник.

Благодарность стражам порядка за работы в праздничные дни выразила на аппаратном совещании в мэрии и глава Челябинска Наталья Котова.

Тем временем, жители областного центра, принявшие участие в народных гуляниях, делятся эмоциями в группах вышеназванных городских парков в социальных сетях.

«Спасибо горсаду за такой веселый праздник! Веселые ведущие и скоморохи не давали никому скучать! И очень классная задумка с хороводами», - написала в сообществе городского сада имени Пушкина Юлия Дубровская.

«Спасибо горсаду за такой хорошенький праздник. Всех с Масленицей»! – написала Алиса Снигирева.

При этом челябинцы, выбравшие для гуляний горсад имени Пушкина, отметили, что блинов на празднике могло бы быть больше – желающих угоститься аппетитными «солнышками» - символами приближающейся весны оказалось огромное количество.

Несмотря на то, что прощеное воскресенье в Челябинске оказалось довольно пасмурным (настоящее солнце не торопилось радовать жителей своим золотым светом), на славу удалась Масленица и в Саду Победы.

«Очень веселые гулянья получились! Всей семьей ходили! Спасибо организаторам», - отметила Оксана Стаханова.

Также в соцсетях появлялись жалобы на сильную толкучку в местах проведения Масленицы, невозможность припарковаться – однако, по-другому в этот день быть, наверное, и не могло: гуляния-то народные. Судя именно по таким комментариям, легко можно прийти к выводу, что проводы зимы в столице Южного Урала оказались очень даже популярными у челябинцев и гостей города.