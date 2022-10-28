У Театра «Омнибус» появился особый взгляд

Эту встречу в Златоустовском драматическом театре ждали с волнением. Впервые посетителями «Омнибуса» в один из выходных дней были особые зрители – дети и взрослые с нарушением зрения. И впервые должен был состояться показ спектаклей, сопровождаемых тифлокомментированием.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, показ спектаклей стал возможным благодаря тому, что в декабре прошлого года театр стал дважды победителем грантов благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» по программе «Особый взгляд», направленной на поддержку людей с нарушением зрения. «Омнибус» получил для этого специальное оборудование - 20 приемников и 20 наушников повышенной комфортности для проведения прямого тифлокомментирования спектакля.

Музыкальную сказку «Иван-царевич и Серый волк» первыми посмотрели дети из детского центра реабилитации «Особый ребенок». Ребятишки с восторгом делились своими впечатлениями. «Сказка очень понравилась! У меня даже мечта появилась! Секретная! – взволнованно говорил своим юным сверстникам мальчик по имени Богдан.

Взрослые зрители (группа незрячих и слабовидящих из Миасса) посмотрели комедию Мольера «Мнимый больной» и тоже отметили комфортность восприятия спектакля благодаря тифлокомментированию. С этой творческой задачей прекрасно справилась тифлокомментатор высшей категории Татьяна Денисова.

«Рада, что в Златоусте появилась такая возможность, - сказала Татьяна Олеговна. – Театр серьезно отнесся к этому проекту. Создал все условия, оборудовал рабочее место. Теперь люди с нарушениями зрения могут посещать театр. И не только жители Златоуста, но и всего региона».

В «Омнибусе» всегда уделялось внимание данной категории зрителей. Для них с 1992 года проводится традиционная театральная «Неделя милосердия». Теперь посещение театра для них стало еще более комфортным