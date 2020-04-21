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Исторический музей представляет

Уникальный спектакль о Соне Кривой в Челябинске теперь в общем доступе

Культура
Сегодня, 16:53

Государственный исторический музей Южного Урала обнародовал видеоверсию спектакля «Ты меня любишь, Соня Кривая?», ставшего неординарным культурным событием в жизни Челябинска.

Сильнодействующий эффект спектакля критики и зрители связывали с тайнами и мифами о Соне, с блестящей игрой актеров, с органичной музыкой (в пьесе звучит песня о Соне, ставшая городской классикой). Челябинцы обсуждали необычный жанр и сценические эффекты, а столичные гости - оппозиционные настроения уральцев.

Теперь любой желающий может составить свое мнение о спектакле, посетив «Музей на дом» (раздел «Сделано в музее»). Интересно, что постановку можно не только посмотреть, но и сравнить свои впечатления с опубликованными здесь же отзывами, отмечают в пресс-службе музея.

«Впервые обрела жизнь на сцене судьба человека, давно ставшего не просто персонажем челябинского революционного прошлого, но и городским мифом, песней, улицей», - отметил челябинский журналист, театральный критик, редактор издательства «Каменный пояс» Владимир Спешков.

«Улица Сони Кривой является одной из самых загадочных в Челябинске: буквально будоражит умы. Да и персонаж вызывает у всех немалый интерес. Я сам видел в Интернете огромное количество запросов на тему: «Кто такая Соня Кривая?» У Юрия Богатенкова даже есть одноименная песня, которая сегодня уже стала «челябинской классикой», - поясняет автор пьесы, драматург Константин Рубинский.

«Был на премьере спектакля «Ты меня любишь, Соня Кривая?». Очень понравился. Девушки играли блестяще. И песня классная. Романтика революции... Вера в то, что люди через 100 лет будут лучше. И суровая реальность наших дней, когда любовь так легко предаётся и продаётся», - считает челябинский краевед Юрий Латышев.

Московские гости (в том числе и известный поэт Николай Звягинцев), попавшие на премьеру «Сони Кривой», сразу удивились: «Слушайте, какой Челябинск оппозиционный город!»

О резонансе, жанре пьесы и роли красного колеса в этой сценической истории можно узнать здесь же, в обзоре мнений о спектакле в «Музее на дом».

 

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