«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов на премьеру в камерном театре

В ближайшие дни в Челябинском камерном театре состоится премьера спектакля «Убивая Гонзаго» (18+). Информационное агентство «Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов на предпремьерный показ.

Условия традиционные:

- быть подписанным на наш канал URALPRESS.RU (https://t.me/news_uralpressinform),

- написать или отметить человека, с которым пойдете в театр в комментариях,

- количество комментариев неограниченно, чем больше людей вы добавите, тем больше шанс на победу.

Спектакль состоится 14 сентября в 18:00.

Итоги розыгрыша мы подведем 13 сентября в 19:00 и случайным образом определим двух победителей.