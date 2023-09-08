Челябинский камерный театр подготовил для зрителей решетки и металлоискатели

В Челябинске зрителям Камерного театра, которые придут на премьеру спектакля «Убивая Гонзаго» (18+), придется пройти через зону оцепления, тюремный коридор и подвергнуться процедуре досмотра металлоискателем. Особое внимание будет оказано опоздавшим на спектакль, рассказали в пресс-службе театра.

Таким образом режиссер Олег Хапов решил сразу погрузить публику в атмосферу «тюрьмы народов» (по словам У.Шекспира), где происходит действие спектакля, созданного по мотивам знаменитой трагедии «Гамлет».

«Действие разворачивается параллельно в двух плоскостях. Борьба за власть, интриги, убийства происходят в королевском замке, простых людей вся эта политика вроде не касается, они живут своей жизнью до тех пор, пока не войдут в ворота замка. И мы хотим показать важность момента, хотим, чтобы зрители тоже почувствовали эти перемены. Ведь это может коснуться каждого, если пересечь черту», - пояснил режиссер.

С этой же целью все происходящее на сцене и не только будет транслироваться на большой экран, находящийся на сцене. Более 20 видеокамер будут работать в постоянном режиме, таким образом во время спектакля все и вся окажутся под тотальным контролем.

Напомним, действие происходит в средневековой Дании. В числе персонажей – всем известные принц Гамлет, мать-королева, Клавдий, Полоний, Офелия. Правда, основные события - убийство Полония, смерть Офелии, дуэль Гамлета и Лаэрта – все это происходит за кулисами, в центре внимания - театральная труппа. Актеры повелись на обещание большого гонорара, а в итоге были обвинены в заговоре против короля. Что их ждет? Премьера состоится 14 сентября.