08.09.2023
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
Челябинский камерный театр подготовил для зрителей решетки и металлоискатели
29.06.2023
Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край
19.04.2023
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
23.03.2023
Директор Камерного театра подарит челябинцам полуночную экскурсию по храму искусства
17.03.2023
В челябинском театре занялись изучением нарциссов
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023