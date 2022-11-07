«Уральский диксиленд» открыл международный марафон джаза в Казани

Третьего ноября «Уральский диксиленд» дал старт Международному фестивалю «Джазовая Казань». Сольным концертом прославленный джазовый ансамбль Южного Урала открыл 9-й по счету фестиваль, который традиционно ежегодно проводится в столице республики в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая.

По словам художественного руководителя коллектива Валерия Сундарева, для знакомства с новой аудиторией диксиленд подготовил программу из произведений новоорлеанского джаза, шедевров классического свинга, «золотых» тем Джорджа Гершвина. Однако, помимо джазовой архаики, казанская публика услышала также в исполнении челябинцев молодёжные хиты нового столетия и русские народные песни в элегантных джазовых аранжировках.

Столь широкий репертуарный диапазон помог в наиболее выгодном свете показать наш ансамбль. Реакция публики не заставила себя ждать. Аранжировки Валерия Сундарева, а также его коллег по диксиленду - пианиста Константина Щеглова и тромбониста Наиля Загидуллина, зажигательные ритмы темповых номеров буквально с первых мгновений заставили публику хлопать в такт, прищëлкивать пальцами.

Веселье в зале вызвал музыкальный юмор коллектива и остроумные шутки ведущей Натальи Риккер. Как отмечает Наиль Загидуллин, ранее «Уральский диксиленд» уже выступал в столице Татарстана, однако это было 44(!) года тому назад, когда его художественным руководителем был Игорь Бурко и ансамбль имел совсем другой состав.

Творческим партнёром на дебютном шоу форума «Джазовая Казань-2022» стал Филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева. Во втором отделении концерта оркестр представил программу современного свинга и латин-джаза. А в заключении вечера бэнды объединились в импровизированный дружеский состав, чтобы устроить маленький джем-сейшн на знаменитую тему Мерсера Эллингтона. Публика провожала музыкантов долгими горячими овациями, а лидеры оркестров Сергей Васильев и Валерий Сундарев договорились о последующем творческом сотрудничестве.

Далее в афише фестиваля - концерты оркестра им. Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина, финалистки телешоу «Большой джаз» Софии Ацбеха-Негга. «Уральский диксиленд», вернувшись домой в Челябинск, начнёт готовиться к новым гастролям. Впереди не менее ответственное, и кстати, тоже дебютное выступление в Калининграде на Международном фестивале «Джаз в Филармонии» 11 и 12 ноября.