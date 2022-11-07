07.11.2022
Санкт-Петербург ждет челябинских дворников
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
07.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом
07.11.2022
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
07.11.2022
На Иремеле заблудилась группа туристов из Уфы
«Уральский диксиленд» открыл международный марафон джаза в Казани
Диксиленд выступил в столице Башкортостана после перерыва в 44 года
28.09.2022
Всемирно известный скрипач и один из лучших оркестров Сибири выступят на сцене филармонии в День музыки
16.05.2022
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
10.02.2021
В 2021 году в Челябинске откроется обновленная детская филармония и школа Бутмана
06.03.2020
«Музыкальное обозрение» назвало создание в Челябинске симфонического оркестра «Проектом года»
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022