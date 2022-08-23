«Уральский диксиленд» стал хедлайнером большого джазового праздника в Самаре

Ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» из Челябинска стал хедлайнером большого джазового праздника в Самаре. Ансамбль выступил на открытии интерактивной выставки «История отечественного джаза в Самаре». Экспозиция открылась в Струковском саду, старейшем парке на берегу Волги, и была посвящена 100-летию российского и 60-летию самарского джаза. Челябинских джазменов пригласил организатор события – председатель городского джазового Клуба «Движение» Денис Рыбаков.

«Уральский диксиленд» прошёл в музыкальном праздничном шествии по парку, а затем представил публике программу золотых стандартов новоорлеанского джаза и ранних советских эстрадных шлягеров. Концерт проходил в Летнем театре Струковского сада. Также в число его участников вошёл квинтет прославленного московского джазового трубача Петра Востокова.

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Публика горячо встречала джазменов, дарила овации, подпевала и активно танцевала. Украшением и стрит-парада, и концерта стали исторические танцы – шимми, линди-хоп, чарльстон в исполнении местных танцовщиков.

Для самарцев провели специальную экскурсию по экспозиции. А юных посетителей ждали интерактивные стенды с различными перкуссионными (шумовыми) инструментами.

Частью программы стали лекции о джазе музыковеда Челябинской государственной филармонии Натальи Риккер и джазмена Петра Востокова. В дар от челябинцев Клуб «Движение» получил в свою библиотеку монографию «Джаз в Челябинске: история с продолжением…» и пособие «Играем джаз!».

Выставка «История отечественного джаза в Самаре» продлится до 20 октября. Каждый выходной в городе на Волге будет звучать джаз.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Самары и Самарского джазового «Движения».